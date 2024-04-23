FPT与NVIDIA合作在全球范围内塑造人工智能和云计算的未来

FPT和NVIDIA高管出席在越南河内举行的谅解备忘录签字仪式（照片：美国商业资讯）

FPT和NVIDIA高管出席在越南河内举行的谅解备忘录签字仪式（照片：美国商业资讯）

越南河内--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的IT公司FPT今天宣布与NVIDIA建立全面战略合作伙伴关系，旨在为越南和所有FPT业务区的客户提供人工智能和云一站式服务，包括人工智能产品、GPU基础设施、技术专家和领域专业知识。为实现这一目标，将在越南建立人工智能工厂进行人工智能研发，在全球范围内扩展先进的人工智能和云计算能力，并培养一支面向未来的技术人才队伍。

FPT计划投资2亿美元建设将作为主权云使用的人工智能工厂。这些产品将采用NVIDIA的最新技术，包括NVIDIA AI Enterprise软件和框架以及NVIDIA H100 Tensor Core GPU。

这一举措是FPT加强人工智能研发、创建人工智能应用和解决方案战略的重要组成部分，其重点是生成式人工智能、自动驾驶和可持续发展的绿色转型。这有助于FPT实现将越南转变为人工智能国家的愿景，并加快人工智能在亚洲国家（包括但不限于越南、日本和韩国）的普及。

人工智能工厂将提供云端GPU服务，帮助FPT全球企业客户接入最核心的资源，提升研究能力，加快人工智能——尤其是生成式人工智能的应用速度，在提升生产力和改善客户体验方面实现突破。

同时，它还帮助FPT加快人工智能平台的建设和开发，为各行各业的客户带来更高的价值。

作为本次合作的一部分，FPT已加入NVIDIA合作伙伴网络，成为服务交付合作伙伴，并致力于成为全球系统集成商，充分利用NVIDIA尖端产品和技术的潜力，开发定制云服务、硬件、软件和服务，以及最重要的生成式人工智能解决方案。 FPT将优先考虑三个关键垂直行业，包括汽车、制造、银行、金融服务和保险等，提供端到端的生成式人工智能服务，帮助企业提升生产力和自动化水平。这些整合将增强FPT的人工智能实验室，同时引入新的软件框架。

此外，FPT教育团队还将努力加强人工智能人才队伍建设，将NVIDIA的项目纳入大学和高中的教育课程和活动、培训计划以及实验室设施中，目标是在5年内使至少3万名学生受益。

FPT还打算与NVIDIA合作，利用NVIDIA GeForce NOW在越南开发云游戏。

FPT Corporation董事长兼创始人Truong Gia Binh博士在签约仪式上致辞时表示：“ FPT 致力于数字化转型、人工智能、云和教育。 FPT努力提高研发能力，建立一个以人工智能和云为基础、超越全球需求的先进产品和服务的综合平台，通过与NVIDIA在技​​术、业务开发和培训方面合作，努力实现将越南变成世界人工智能中心的愿景。”

NVIDIA全球人工智能计划副总裁Keith Strier表示：“ 通过加速医疗保健、农业、气候、制造等领域的创新，人工智能有可能改善人们的生活，增强每个国家的经济实力。 FPT正在与NVIDIA合作，为越南各地的组织赋能，推动转型，帮助越南成为一个人工智能国家。”

关于FPT Corporation

FPT Corporation（FPT）是一家总部位于越南的全球领先的技术和IT服务提供商。FPT在三个核心领域开展业务：技术、电信和教育。在三十多年的发展过程中，FPT不断为全球数百万人和数以万计的商业和非商业组织提供实用高效的产品，为越南在全球科技舞台上确立了一席之地。FPT紧跟最新的市场趋势和新兴技术，开发了由FPT制造的服务、产品、解决方案和平台构成的Made-by-FPT生态系统，为组织和企业实现可持续增长，并为客户提供独特的体验。2023年，FPT的总收入为21.7亿美元，员工人数超过4.8万人。要了解更多信息，请访问https://fpt.com/en.

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