萊卡公司邀請服裝產業關注於「世界地球日」啟動的創新媒體活動「時尚農民」（FashionFarmers）

萊卡公司在地球日發起「时尚农民」活動，以突出公司將QIRA®製成的生物基LYCRA®纖維大規模推向市場的計劃。 (照片：美國商業資訊)

萊卡公司在地球日發起了創新活動，以突出公司將QIRA®製成的生物基LYCRA®纖維大規模推向市場的計劃。 (照片：美國商業資訊)

萊卡公司在地球日發起了創新活動，以突出公司將QIRA®製成的生物基LYCRA®纖維大規模推向市場的計劃。 (照片：美國商業資訊)

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 萊卡公司是為服裝和個人護理產業開發永續纖維和技術解決方案的全球領導者。該公司在「世界地球日」推出了一項綜合媒體活動，以宣傳其即將推出的由QIRA®製成的生物基LYCRA®纖維。

這種永續纖維解決方案將於2025年初上市，是與QIRA®生產商Qore®的獨家合作成果。QIRA®是LYCRA®纖維的主要成分，將在愛荷華州的先進工廠中由每年再生的工業用玉米製成。它將用於大規模生產生物基LYCRA®纖維。萊卡公司的目標是用再生的QIRA®成分替代其目前年產量的多達30%。

新的宣傳活動將協助業界瞭解使用愛荷華州種植的工業用玉米做為服裝原料的一些獨特優勢。宣傳活動的主角是一些種植玉米的農民，這些玉米將有助於生產下一代LYCRA®纖維。「時尚農民」活動的核心是四部紀錄影片，內容涉及農業的各個方面及其與服裝的相關性：再生農業、可追溯性、多代農業與合作。

WWD建立了一個客製化的數位內容中心，展示農民的故事和相關內容。這些影片還將在萊卡公司的網站和自有社群媒體平台上進行推廣。

FMG總裁Amanda Smith表示：「與LYCRA®和QIRA®品牌的合作體現了Fairchild品牌的核心使命：為時尚產業提供有意義的內容，推動企業發展。我們很高興能與LYCRA®和QIRA®品牌合作，利用我們的全球平台講述這個創新故事，並能展示這種纖維技術將對整個產業未來帶來的影響。」

萊卡公司將在WWD網路和其他精選的全球出版品上進行為期6個月的媒體購買推廣活動，旨在觸達採購產業的領導者、時尚業界人士以及希望減少其公司產品對環境影響的品牌商和零售商。

萊卡公司品牌和創新長Steve Stewart表示：「我們與Qore®合作開發由QIRA®製成的生物基LYCRA®纖維，這是我們永續發展歷程中的重要一環。我們早在2014年就推出了全球首款商用生物基彈性纖維，現在有了Qore®成為我們的合作夥伴，我們很高興能將該技術大規模推向市場，使LYCRA®纖維的碳排放量減少高達44%*。這同樣將協助我們的客戶降低碳足跡。」

這種永續的解決方案還將提供同等的性能，無需對生產進行重大調整或重新設計織物或圖案。為了強化這一點，我們目前已經提供了一定數量的生物基LYCRA®纖維測試產品，讓客戶能夠確認纖維的性能特性。

Qore® LLC執行長Jon Veldhouse表示：「我們很高興能向服裝產業推介一些種植玉米的農民，他們的玉米種植使時尚更具永續性。這項活動凸顯了他們土地管理者的角色，揭示了他們對推動社群產生正向影響的熱情。」

今年夏天，萊卡公司將邀請對採用生物基LYCRA®纖維感興趣的客戶到愛荷華州參觀一些農場，並參觀將生產QIRA®的Qore®工廠。

造訪LYCRA.com/QIRA瞭解更多有關由QIRA®製成的生物基LYCRA®纖維的資訊。

*根據Ramboll US Consulting, Inc.於2022年6月為一款代表性的LYCRA®纖維生產設施所進行的「從搖籃到大門」(Cradle-to-Gate)篩查生命週期評估。

關於萊卡公司

萊卡公司為服裝和個人護理產業生產創新的纖維並提供先進的技術解決方案，旗下擁有多個首屈一指的消費品牌，包括LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®和TACTEL®。萊卡公司總部位於德拉瓦州威明頓，因其永續的產品、技術專長和行銷支援而享譽全球。萊卡公司專注于透過開發獨特的創新方案，為客戶的產品增加價值，滿足消費者對舒適和持久性能的需求。如欲瞭解更多資訊，請造訪lycra.com。

關於Qore® LLC

Qore®由Cargill和HELM AG合資組建，致力於協助頂尖品牌用生物基中間體替代基於化石燃料的化學品。這家合資企業主要生產下一代生物基1,4-丁二醇(BDO)——QIRA®。QIRA®透過植物糖的發酵以生物方式製成，取代當今廣泛使用的由傳統化石來源製成的化學中間體時，可減少高達86%的溫室氣體排放。生物基QIRA®的使用方式與其化石對應物相同，但具有明顯更好的環境表現。Qore®和QIRA®是Qore® LLC的商標。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.myqira.com/

LYCRA®是萊卡公司的商標。

QIRA®是Qore®的商標。

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