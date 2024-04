The LYCRA Company invite l’industrie de l’habillement à découvrir « FashionFarmers », une campagne médiatique innovante lancée à l’occasion de la Journée de la Terre

The LYCRA Company launches “FashionFarmers” campaign on Earth Day to highlight the company’s plans to bring bio-derived LYCRA® fiber made with QIRA® to market at scale. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, leader mondial dans le développement de fibres durables et de solutions technologiques pour les industries de l’habillement et des soins personnels, a lancé une campagne médiatique intégrée à l’occasion de la Journée de la Terre pour promouvoir le lancement prochain de sa fibre LYCRA® bio-dérivée, fabriquée avec QIRA®.

Cette solution de fibre durable sera disponible début 2025 et est le résultat d’une collaboration unique avec Qore®, producteur de QIRA®, un ingrédient clé de la fibre LYCRA®. QIRA® sera fabriqué à partir de maïs denté renouvelable annuellement dans une usine ultramoderne de l’Iowa. Il sera utilisé pour fabriquer des fibres LYCRA® bio-dérivées à grande échelle, The LYCRA Company se fixant pour objectif de remplacer jusqu’à 30 % de sa production annuelle actuelle par l’ingrédient renouvelable QIRA®.

La nouvelle campagne contribuera à informer l’industrie sur certains des avantages uniques de l’utilisation du maïs denté cultivé dans l’Iowa comme matière première pour la fabrication de vêtements. Elle met en scène certains agriculteurs cultivant le maïs qui contribuera à créer la prochaine génération de fibres LYCRA®. Au cœur de la campagne « FashionFarmers » se trouvent quatre documentaires vidéo traitant de divers aspects de l’agriculture et de leur pertinence pour l’habillement : l’agriculture régénérative, la traçabilité, l’agriculture multigénérationnelle et la collaboration.

WWD a créé un centre de contenu numérique personnalisé qui présente les histoires des agriculteurs et des contenus connexes. Les vidéos seront également diffusées sur le site Web de The LYCRA Company et sur ses propres canaux de médias sociaux.

« Ce partenariat avec LYCRA® et QIRA® est au cœur de la mission de la marque Fairchild : fournir à l’industrie de la mode un contenu utile qui fera progresser les entreprises », déclare Amanda Smith, présidente de FMG. « Nous sommes ravis d’utiliser notre plateforme mondiale pour notre collaboration avec les marques LYCRA® et QIRA® afin de raconter cette histoire d’innovation et de pouvoir présenter l’impact que cette technologie des fibres aura sur l’avenir de l’industrie dans son ensemble. »

The LYCRA Company amplifiera son message grâce à un achat de médias de six mois sur le réseau de WWD et d’autres publications mondiales sélectionnées, conçu pour atteindre les leaders de l’industrie de l’approvisionnement, les initiés de la mode, les marques et les détaillants cherchant à réduire l’impact environnemental des produits de leur entreprise.

« Notre collaboration avec Qore® pour développer une fibre LYCRA® bio-dérivée fabriquée avec QIRA® est un élément important de notre démarche de développement durable », déclare Steve Stewart, directeur de la marque et de l’innovation de The LYCRA Company. « Nous avons lancé le premier spandex commercial bio-dérivé au monde en 2014 et maintenant, avec Qore® comme partenaire, nous sommes ravis de le mettre sur le marché à grande échelle, en réduisant les émissions de carbone de la fibre LYCRA® jusqu’à 44 %*. Cela aidera également nos clients à réduire leur empreinte carbone. »

Cette solution durable offrira également des performances équivalentes, éliminant ainsi la nécessité d’apporter des changements significatifs à la production ou de réorganiser les tissus ou les modèles. Pour renforcer ce point, des quantités d’essai de fibres LYCRA® bio-dérivées sont actuellement disponibles, permettant aux clients de confirmer les propriétés de performance de la fibre.

« Nous sommes ravis de présenter à l’industrie de l’habillement certains des agriculteurs qui cultivent du maïs pour contribuer à rendre la mode plus durable », déclare Jon Veldhouse, directeur général de Qore® LLC. « Cette campagne met en lumière leur rôle de gardiens des terres et révèle leur passion pour l’impact positif sur leurs communautés. »

The LYCRA Company invite les clients ayant manifesté leur intérêt pour l’adoption de la fibre LYCRA® bio-dérivée à se rendre dans l’Iowa cet été pour visiter certaines des fermes et l’usine Qore® où QIRA® sera fabriqué.

Pour en savoir plus sur la fibre LYCRA® bio-dérivée fabriquée en QIRA®, rendez-vous sur LYCRA.com/QIRA.

*Estimation de Cradle-to-Gate Screening LCA pour une usine de fabrication de fibres LYCRA® représentative, juin 2022, préparée par Ramboll US Consulting, Inc.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l’habillement et des soins personnels et possède des marques grand public de premier plan : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. Basée à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits durables, son expertise technique et son support marketing. The LYCRA Company se concentre sur l’ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable du consommateur. Pour plus d’informations, rendez-vous sur lycra.com.

À propos de Qore® LLC

Créé par une coentreprise entre Cargill et HELM AG, Qore® aide les grandes marques à remplacer les produits chimiques d’origine fossile par des intermédiaires d’origine biologique. Au cœur de cette coentreprise se trouve la production de QIRA®, le bio-dérivé 1,4-butanediol (BDO) de nouvelle génération. Fabriqué biologiquement par la fermentation de sucres d’origine végétale, QIRA® peut réduire jusqu’à 86 % les émissions de gaz à effet de serre en remplaçant les intermédiaires chimiques largement utilisés aujourd’hui et fabriqués à partir de sources fossiles traditionnelles. QIRA® bio-dérivé peut être utilisé de la même manière que son homologue fossile, mais avec des performances environnementales nettement supérieures. Qore® et QIRA® sont des marques déposées de Qore® LLC. Pour plus d’informations et des demandes de renseignements, rendez-vous sur https://www.myqira.com/

LYCRA® est une marque commerciale de The LYCRA Company.

QIRA® est une marque commerciale de Qore®.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.