Sila Momentum繼續在其摩西湖工廠的建設上保持良好進度，計畫於2025年第一季竣工

加州阿拉米達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 下一代電池材料公司Sila今天報告了一些關鍵的製造、商業和技術里程碑，突顯了業務上的成長動力。自六個月前開始建設以來，位於華盛頓州摩西湖的Sila製造工廠的建設進展順利，預計能夠按計劃在2025年第一季完成，從而強化公司在2025年第四季開始向客戶提供合格材料的能力。該公司的旗艦奈米複合矽材料Titan Silicon正在取得商業上的進展，使得汽車製造商能夠提供續航里程更長、充電速度更快的汽車，消費設備製造商能夠設計更小、更持久的產品。此外，Sila還在市面上的一款廣受歡迎的消費設備中交付了世界上第一個100%石墨替代陽極。

Sila共同創辦人兼執行長Gene Berdichevsky表示：「在Sila，我們致力於將革命性材料創新與強大的生產設計和流程相結合。這使我們能夠提供高效能產品，協助我們的客戶在市場上實現差異化並取得成功。從一開始，規模化科學就是我們的口號，今天，我們全公司都在落實這一口號，以確保我們滿足客戶的效能期望和交貨時間表。」

客戶拓展和產品創新

Sila公開宣布了兩項供應協議，承諾在2025年第四季向汽車客戶Mercedes-Benz和Panasonic交付Titan Silicon。此外，該公司最近簽署了另外三項協議，其中包括兩份新的汽車客戶合約和一份消費設備合約。

Titan Silicon™是第一款於2021年進入市場的下一代商用陽極技術。如今，它提供的能量密度比業界效能最好的石墨電池增加了20%，使得汽車製造商能夠提供無與倫比的電動汽車效能，大幅增加車輛續航里程並縮短充電時間。汽車客戶正在將高達85%的石墨陽極替換為Titan Silicon。另外，消費電子客戶正在將高達100%的石墨替換為Titan Silicon，現場資料證實Titan Silicon在實際使用中可使續航時間延長20%以上。

摩西湖的進展

為了以汽車品質和規模生產Titan Silicon，Sila開發了專有的製造技術，並利用了最先進的製造系統。這項新設計的設備中的第一批已經抵達摩西湖。

自從建設開始以來的六個月裡，摩西湖的團隊報告稱，生產進度正按計劃進行，現場準備工作已完成超過85%，建築內部的電氣和土木工程正在進行中。此外，該工廠的初始營運人員已有40%被聘用，並正在支援進行中的設計和測試運轉工作。Sila的摩西湖製造工廠將提供足夠的產能來滿足公司多個客戶的需求，未來還將進行額外的擴建，以生產足夠的材料支援每年高達百萬輛汽車的生產。Sila預計在未來五年內在該工廠將擁有多達500名全職員工。除了對鋰離子電池和汽車產業的變革性影響之外，Sila摩西湖工廠的建設還將有助於推動美國在國內製造和能源安全方面的領導地位。

如欲瞭解更多資訊，請造訪silanano.com。

關於Sila

成立於2011年的Sila是一家下一代電池材料公司，其使命是推動世界向清潔能源的轉換。Sila于2021年向市場交付了世界上第一款商用鋰離子電池矽陽極，並且此後在多款消費電子設備中實現了電池效能的提升。Sila的Titan Silicon陽極將在下一步為電動汽車提供動力，包括即將推出的Mercedes-Benz G級車型，並將用於Panasonic Energy的下一代鋰離子電池中，這些電池也將用於汽車產業。為了在清潔能源生產領域保持美國領導地位，Sila正在其位於華盛頓州摩西湖的製造工廠擴大技術規模。主要的金融投資人包括8VC、Bessemer Venture Partners、Canada Pension Plan Investment Board、Coatue、Matrix Partners、Sutter Hill Ventures以及由T. Rowe Price Associates, Inc.提供顧問服務的基金和帳戶。

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