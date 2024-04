EIG-Unternehmen MidOcean Energy schließt Übernahme von 20 Prozent der Anteile an Peru LNG ab

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy („MidOcean” oder das „Unternehmen”), ein Unternehmen für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG), das von EIG, einem führenden institutionellen Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren, gegründet wurde und verwaltet wird, gab heute den Abschluss seiner bereits zuvor angekündigten Übernahmevereinbarung über 20 Prozent der Anteile von SK Earthon („SK”) an Peru LNG („PLNG”), dem Inhaber und Betreiber der ersten LNG-Exportanlage in Südamerika bekannt.

Die Vermögenswerte von PLNG umfassen eine Anlage für Flüssigerdgas mit einer Verarbeitungskapazität von 4,45 Mio. t pro Jahr, eine vollständig im Besitz des Unternehmens befindliche 408 km lange Pipeline mit einer Tageskapazität von 1.290 Mio. Kubikfuß, zwei Lagertanks mit einem Volumen von 130.000 Kubikmeter, ein vollständig eigenes Schiffsterminal mit einer Länge von 1,4 km und eine Lkw-Verladeanlage mit einer Tageskapazität von bis zu 19,2 Mio. Kubikfuß. Das am 170 km südlich von Lima gelegenen Standort in Pampa Melchorita von der Hunt Oil Company betriebene Unternehmen PLNG ist eine von lediglich zwei LNG-Produktionsanlagen in Lateinamerika.

De la Rey Venter, CEO von MidOcean Energy, erklärte: „Der Abschluss dieses Investments verkörpert einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen unserer Bestrebungen, ein globales, diversifiziertes und resilientes Portfolio von LNG-Vermögenswerten zu erstellen. Als einzige LNG-Exportanlage in Südamerika ist PLNG auf dem Weltmarkt in einzigartiger Weise positioniert. Darüber hinaus spielt PLNG für Kunden in Peru eine bedeutende Rolle bei der Gas- und LNG-Lieferung. Wir freuen uns bereits auf eine starke Partnerschaft mit den PLNG-Ko-Partnerunternehmen und unseren Einsatz für nachhaltige positiven Auswirkungen von PLNG für die kommenden Jahre.”

Der Abschluss dieser Transaktion erfolgt nach den jüngsten Ankündigungen von MidOcean einer strategischen Investition von Mitsubishi Corporation und dem Abschluss seiner Übernahme der Anteile von Tokyo Gas Co. Ltd. an einem Portfolio von integrierten LNG-Projekten in Australien.

Morgan Stanley war im Rahmen der Transaktion als exklusiver Finanzberater für MidOcean tätig. Latham & Watkins war im Rahmen der Transaktion als Rechtsberater für MidOcean tätig.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, der zum 31. Dezember 2023 ein Vermögen von 22,9 Milliarden US-Dollar verwaltete. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis spezialisiert. Im Laufe seiner 41-jährigen Unternehmensgeschichte hat EIG über 47,1 Milliarden US-Dollar in über 405 Projekte oder Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten in den Energiesektor investiert. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C., hinzu kommen Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, verfolgt das Ziel, ein diversifiziertes, belastbares und sowohl in Bezug auf Kosten und Kohlendioxidausstoß wettbewerbsfähiges globales LNG-Portfolio aufzubauen. Es spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Faktor für die Energiewende ist und die Bedeutung von LNG als geopolitisch strategischer Energieressource zunimmt. MidOcean Energy wird von De la Rey Venter geleitet, einem Branchenveteranen mit 26 Jahren Erfahrung, der bereits eine Reihe von Führungspositionen innehatte, unter anderem als Global Head of LNG bei Shell Plc.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG unter www.eigpartners.com oder die Website von MidOcean Energy unter www.midoceanenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.