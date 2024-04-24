EIG旗下MidOcean Energy收购Peru LNG 20%的股份

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MidOcean Energy（简称“MidOcean”或“本公司”），一家由全球能源和基础设施领域的领先机构投资者EIG成立并管理的液化天然气(LNG)公司，今天宣布已与SK Earthon（简称“SK”）签订了之前公布的协议，收购SK在Peru LNG（简称“PLNG”）20%的股份。PLNG是南美第一家LNG出口工厂的所有者及运营商。

PLNG位于秘鲁利马以南170公里的Pampa Melchorita地区，其资产包括具有4.45百万吨/年加工能力的天然气液化工厂，一条完全自有、长达408公里、具有1,290百万立方英尺/日输送能力的管线，两个容积为130,000立方米的储存罐，一座全资拥有、长1.4公里的海上码头，以及一个最高装载能力为19.2百万立方英尺/日的卡车装载设施。PLNG由Hunt Oil Company运营，是拉丁美洲仅有的两家LNG生产工厂之一。

MidOcean Energy的首席执行官De la Rey Venter表示：“此次投资标志着我们在建立全球化、多元化及具有弹性的LNG资产组合方面迈出了重要一步。作为南美洲的唯一一家LNG出口工厂，PLNG在全球市场中具有独特地位。在向秘鲁的客户提供天然气和LNG方面，PLNG也发挥了重要作用。我们期待与PLNG的共同投资者建立稳健的合作关系，并为PLNG在未来数年持续发挥积极作用做出贡献。”

在本次交易之前，MidOcean还于近期宣布已接受Mitsubishi Corporation的战略投资，并收购了Tokyo Gas Co. Ltd.在澳大利亚综合LNG项目组合中的利益。

在本次交易中，Morgan Stanley担任MidOcean的独家财务顾问，Latham和Watkins担任MidOcean的法律顾问。

关于EIG

EIG是全球能源和基础设施领域的领先机构投资者，截至2023年12月31日，管理资产总额达229亿美元。EIG专注于全球范围内能源及与能源相关的基础设施的私人投资。在其41年的历史中，EIG已经向能源领域的405个以上项目或公司在42个国家的六大洲投资超过471亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先的养老基金、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG总部位于华盛顿特区，并在休斯顿、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办公室。

关于MidOcean Energy

MidOcean Energy是由EIG成立并管理的一家LNG公司，旨在构建一个多元化、有韧性、成本和碳竞争力强的全球LNG投资组合。这反映了EIG对LNG作为能源转型的关键推动者以及LNG作为地缘政治战略能源资源重要性与日俱增的信念。执掌MidOcean Energy的是De la Rey Venter，他是一位拥有26年行业经验的资深人士，曾担任各种高级主管职务，包括在Shell Plc担任LNG业务全球负责人。

如需了解更多信息，请访问EIG的网站： www.eigpartners.com 或MidOcean Energy的网站： www.midoceanenergy.com。

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