MidOcean Energy van EIG voltooit overname van een belang van 20 procent in Peru LNG

MidOcean Energy ('MidOcean' of het 'bedrijf'), een bedrijf voor vloeibaar aardgas (LNG), opgericht en beheerd door EIG, een toonaangevende institutionele investeerder in de mondiale energie- en infrastructuursector, heeft vandaag de voltooiing aangekondigd van zijn eerder aangekondigde overeenkomst voor de overname van het belang van 20 procent van SK Earthon ('SK') in Peru LNG ('PLNG'), eigenaar en exploitant van de eerste LNG-exportfaciliteit in Zuid-Amerika.

De activa van PLNG omvatten een fabriek voor het vloeibaar maken van aardgas met een verwerkingscapaciteit van 4,45 mmtpa, een pijpleiding van 408 km lang in volledige eigendom met een capaciteit van 1.290 mmcf/d, twee opslagtanks van 130.000 m3, een maritieme terminal van 1,4 km lang in volledige eigendom en een vrachtwagenlaadfaciliteit met een capaciteit tot 19,2 mmcf/d. PLNG, beheerd door Hunt Oil Company, is een van de slechts twee LNG-productiefaciliteiten in Latijns-Amerika, gelegen in Pampa Melchorita, 170 km ten zuiden van Lima.

De la Rey Venter, CEO van MidOcean Energy, verklaarde: “De voltooiing van deze investering is een belangrijke mijlpaal in onze inspanningen om een mondiaal, gediversifieerd en veerkrachtig portfolio van LNG-activa te creëren. Als de enige LNG-exportfaciliteit in Zuid-Amerika heeft PLNG een unieke positie op de wereldmarkt. PLNG speelt ook een belangrijke rol bij het leveren van gas en LNG aan klanten in Peru. We kijken uit naar een sterk partnerschap met de mede-ondernemers van PLNG en ons werk om de positieve impact van PLNG nog vele jaren te behouden.”

De voltooiing van deze transactie volgt op de recente aankondiging van MidOcean van een strategische investering door Mitsubishi Corporation en de voltooiing van de overname van de belangen van Tokyo Gas Co. Ltd. in een portfolio van Australische geïntegreerde LNG-projecten.

Morgan Stanley trad bij de transactie op als exclusief financieel adviseur van MidOcean. Latham & Watkins trad bij de transactie op als juridisch adviseur van MidOcean.

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele belegger in de wereldwijde energie- en infrastructuursector, met een beheerd vermogen van USD 22,9 miljard op 31 december 2023. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Tijdens de 41-jarige geschiedenis van het bedrijf heeft EIG meer dan USD 47,1 miljard geïnvesteerd in de energiesector door middel van meer dan 405 projecten of bedrijven in 42 landen op zes continenten. Tot de cliënten van EIG behoren veel toonaangevende pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, kapitaalfondsen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft haar hoofdkantoor in Washington, D.C. en bijkantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong en Seoul.

Over MidOcean Energy

MidOcean Energy, een LNG-bedrijf opgericht en beheerd door EIG, streeft naar het realiseren van een gediversifieerd, veerkrachtig en kosteneffectief internationaal LNG-portfolio met een concurrerend CO2-profiel. Het bedrijf is een belichaming van het geloof van EIG in LNG als een cruciale factor binnen de energietransitie en het groeiende belang van LNG als geopolitiek strategische energiebron. MidOcean Energy wordt geleid door De la Rey Venter, een veteraan uit de sector die al 26 jaar actief is in diverse senior executive functies, waaronder Global Head voor LNG bij Shell Plc.

Meer informatie vindt u op de website van EIG www.eigpartners.com of de website van MidOcean Energy www.midoceanenergy.com.

