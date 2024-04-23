FPT與NVIDIA合作在全球塑造人工智慧和雲端運算的未來

合作備忘錄簽署儀式在越南河內舉行，FPT和NVIDIA高級管理人員出席了儀式（照片：美國商業資訊）

合作備忘錄簽署儀式在越南河內舉行，FPT和NVIDIA高級管理人員出席了儀式（照片：美國商業資訊）

越南河內--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的IT公司FPT今天宣布與NVIDIA建立全面策略性合作夥伴關係，旨在為越南和FPT所有業務地區的客戶提供一站式人工智慧和雲端服務，包括人工智慧產品、GPU基礎架構、技術專家和領域專業知識。為達成這一目標，雙方將在該地區建立人工智慧研發工廠，在全球發展先進的人工智慧和雲端能力，並培養一支為未來做好準備的技術人才隊伍。

FPT計畫投資2億美元建設人工智慧工廠，充當主權雲端服務平台。這些產品將採用NVIDIA的最新技術，包括NVIDIA AI Enterprise軟體和架構以及NVIDIA H100 Tensor Core GPU。

這一措施是FPT強化人工智慧研發、建立人工智慧應用和解決方案策略的重要組成部分，重點關注生成式人工智慧、自動駕駛和著眼於永續發展的綠色轉型。這有助於FPT實現將越南改變為人工智慧國家的願景，並加速人工智慧應用在亞洲（包括但不限於越南、日本和韓國）的普及。

人工智慧工廠將提供雲端GPU服務，協助FPT的全球企業客戶取得最核心的資源，以提高研究能力，加快人工智慧應用（尤其是生成式人工智慧）的速度，並在改善生產力和客戶體驗方面取得突破。

同時，它還能協助FPT加快人工智慧平台的建設和發展，為各行各業的客戶提供更高價值的人工智慧應用。

作為合作的一部分，FPT已加入NVIDIA合作夥伴網路，成為服務交付合作夥伴，並致力於成為全球系統整合商，充分發揮NVIDIA尖端產品和技術的潛力，以開發客製化的雲端服務、硬體、軟體，以及最重要的生成式人工智慧解決方案。FPT將優先考慮汽車、製造、銀行、金融服務和保險等三個關鍵垂直領域，提供端對端的生成式人工智慧服務，協助企業達成更高的生產力和自動化水準。這些整合將強化FPT的人工智慧實驗室，同時引進新的軟體架構。

此外，FPT的教育部門將致力於強化人工智慧人才隊伍建設，將NVIDIA的專案納入大學和高中層面的教育課程和活動、培訓課程和實驗室設施中，目標是在5年內培養至少3萬名學生。

FPT還打算與NVIDIA合作，探索在越南利用NVIDIA GeForce NOW開發雲端遊戲的機會。

FPT Corporation董事長兼創辦人Truong Gia Binh博士在簽約儀式上發言時證實：「FPT致力於數位化轉型、人工智慧、雲端運算和教育。FPT努力提高自身的研發能力，並建立一個以人工智慧和雲端運算為基礎、超越全球需求的先進產品和服務的綜合平台，透過與NVIDIA在技術、業務開發和培訓方面的合作，努力達成將越南打造成世界人工智慧中心的願景。」

NVIDIA全球人工智慧計畫副總裁Keith Strier表示：「透過加快醫療保健、農業、氣候、製造業等領域的創新，人工智慧有可能改善每個國家的民眾生活並強化其經濟實力。FPT正在與NVIDIA合作，為越南各地的組織賦能，以推動轉型，協助越南成為一個人工智慧國家。」

關於FPT Corporation

總部位於越南的FPT Corporation (FPT)是一家全球首屈一指的技術和IT服務提供者。FPT在三個核心領域開展業務：技術、電信和教育。在三十多年的發展過程中，FPT不斷為全球數百萬人和數以萬計的商業和非商業組織提供實用高效的產品，為越南在全球科技舞臺上確立了一席之地。FPT緊跟最新市場趨勢和新興技術，開發了由一系列服務、產品、解決方案和平台構成的Made-by-FPT生態系統，協助組織和企業實現永續成長，並為客戶提供獨特的體驗。2023年，FPT的總收入為21.7億美元，員工人數超過4.8萬人。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://fpt.com/en。

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