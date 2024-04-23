EIG子公司MidOcean Energy順利收購Peru LNG百分之二十的股權

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MidOcean Energy（以下簡稱「MidOcean」或「該公司」）是一家由全球能源和基礎設施領域一流機構投資者EIG成立和管理的液化天然氣 (LNG) 公司。該公司今天宣布完成先前已公告的收購SK earthon（以下簡稱「SK」）所有之百分之二十Peru LNG（以下簡稱「PLNG」）股權協議。PLNG是南美洲第一所液化天然氣出口設施的擁有者及營運者。

PLNG的資產包括一座處理能力為4.45 mmtpa（百萬公噸/年）天然氣液化廠、一條全資擁有的408公里長輸送管線（輸送能力為1,290 mmcf/d（百萬立方英尺/日））、兩座130,000立方公尺的儲存槽、一座全資擁有的1.4公里長海運碼頭，以及一處卡車裝載設施（其裝載能力最高可達19.2 mmcf/d）。拉丁美洲僅有兩座液化天然氣生產設施，PLNG即為其一，該公司的經營者是Hunt Oil Company。PLNG位於利馬南方170公里處的Pampa Melchorita。

MidOcean Energy執行長De la Rey Venter表示：「我們致力為液化天然氣資產打造出一份全球性的多元化彈性組合，完成這項投資行動無疑是一座重要里程碑。PLNG身為南美洲唯一的液化天然氣出口設施，在全球市場中占有重要地位。PLNG還扮演重要角色，提供氣體和液化天然氣給位於祕魯的客戶。我們期待與PLNG建立堅實的合作夥伴關係，並致力保持PLNG對未來的積極作用。」

在完成本交易不久前，MidOcean甫宣布獲得三菱商事株式會社 (Mitsubishi Corporation) 的戰略性投資，另完成收購Tokyo Gas Co. Ltd.擁有的澳洲液化天然氣整合計畫權益。

Morgan Stanley在本次交易中擔任MidOcean的獨家執行財務顧問。 Latham & Watkins在本次交易中擔任MidOcean的法律顧問。

關於 EIG

EIG是全球能源和基礎設施領域的一流機構投資者，截至2023年12月31日，其管理資產總額已達229億美元。EIG專門從事全球能源和能源相關基礎設施的私人投資。EIG在41年的發展史中，已投資逾471億美元於能源部門，投資對象遍及六大洲內42個國家405個以上的專案或公司。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲許多首屈一指的退休金計劃、保險公司、捐款基金、基金會和主權財富基金。EIG總部位於華盛頓特區，並在休士敦、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦事處。

關於MidOcean Energy

MidOcean Energy是一家由EIG成立和管理的液化天然氣（LNG）公司，它的宗旨是建立一個多元、彈性、具成本和碳競爭力的全球液化天然氣組合。這表明EIG相信液化天然氣是能源轉型的關鍵動力，以及液化天然氣作為地緣政治戰略性能源資源的重要性正在不斷成長。MidOcean Energy的領導者De la Rey Venter是一位資深專業者，已在這個產業深耕26年，歷任多個高管職位，包括Shell Plc（中文名：殼牌）的全球液化天然氣部門主管。

如欲取得進一步資訊，請造訪EIG的網站： www.eigpartners.com ，或是MidOcean Energy的網站： www.midoceanenergy.com.

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