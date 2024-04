The LYCRA Company convida o setor de vestuário para assistir "FashionFarmers", uma campanha de mídia inovadora lançada no Dia da Terra

The LYCRA Company launches “FashionFarmers” campaign on Earth Day to highlight the company’s plans to bring bio-derived LYCRA® fiber made with QIRA® to market at scale. (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company launches innovative campaign on Earth Day to highlight the company’s plans to bring bio-derived LYCRA® fiber made with QIRA® to market at scale. (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company launches innovative campaign on Earth Day to highlight the company’s plans to bring bio-derived LYCRA® fiber made with QIRA® to market at scale. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder mundial em desenvolver soluções sustentáveis de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, lançou uma campanha de mídia integrada no Dia da Terra que promove o próximo lançamento de sua fibra LYCRA® de origem biológica feita com QIRA®.

Esta solução de fibra sustentável estará disponível no início de 2025 e é o resultado de uma cooperação exclusiva com a Qore®, produtora do QIRA®, um ingrediente chave da fibra LYCRA®. O QIRA® será produzido a partir de milho dentado renovável anualmente em uma instalação de última geração em Iowa. Ele será utilizado para produzir fibra LYCRA® de origem biológica em escala, com a The LYCRA Company definindo a meta de substituir até 30% de sua produção anual atual pelo ingrediente renovável QIRA®.

A nova campanha irá ajudar a informar o setor sobre algumas das vantagens exclusivas do uso de milho entalhado cultivado em Iowa como matéria-prima para vestuário. Apresenta alguns dos agricultores que estão cultivando o milho que irá ajudar a criar a próxima geração de fibra LYCRA®. No centro da campanha "FashionFarmers" estão quatro documentários em vídeo que cobrem vários aspectos da agricultura e sua relevância ao vestuário:Agricultura Regenerativa, Rastreabilidade, Agricultura Multigeracional e Cooperação.

O WWD criou um centro de conteúdo digital personalizado que apresenta as histórias dos agricultores e conteúdos relacionados. Os vídeos também serão promovidos no site da The LYCRA Company e em canais próprios de mídia social.

"Esta parceria com a LYCRA® e a QIRA® está no centro da missão da marca Fairchild, fornecendo conteúdo significativo ao setor da moda que irá impulsionar os negócios", disse Amanda Smith, Presidente da FMG. "Estamos empolgados por usar nossa plataforma mundial para cooperar com as marcas LYCRA® e QIRA®, a fim de contar esta história de inovação e poder mostrar o impacto que esta tecnologia de fibra terá no futuro do setor como um todo."

The LYCRA Company irá ampliar sua mensagem com uma compra de mídia de seis meses em toda a rede WWD e outras publicações internacionais selecionadas, concebidas para chegar a líderes do setor de abastecimento, especialistas em moda, marcas e varejistas que buscam reduzir o impacto ambiental dos produtos de suas empresas.

"Nossa cooperação com a Qore® para desenvolver fibra LYCRA® de origem biológica feita com QIRA® é uma parte importante de nossa jornada de sustentabilidade”, disse Steve Stewart, Diretor de Marca e Inovação da The LYCRA Company. "Introduzimos o primeiro spandex comercial de origem biológica do mundo em 2014 e agora, com a Qore® como nossa parceira, estamos animados em trazê-lo ao mercado em grande escala, que reduz as emissões de carbono da fibra LYCRA® em até 44%*. Isto também irá ajudar nossos clientes a reduzir sua pegada de carbono."

Esta solução sustentável também irá proporcionar um desempenho equivalente, ao eliminar a necessidade de alterações significativas na produção ou de reengenharia de tecidos ou padrões. Para reforçar este ponto, estão atualmente disponíveis quantidades de teste de fibra LYCRA® de origem biológica, permitindo aos clientes confirmar as propriedades de desempenho da fibra.

"Estamos empolgados em apresentar o setor do vestuário a alguns dos agricultores que cultivam milho para ajudar a tornar a moda mais sustentável", disse Jon Veldhouse, Diretor Executivo da Qore® LLC. "Esta campanha destaca seu papel como administradores da terra e revela sua paixão por gerar um impacto positivo em suas comunidades."

The LYCRA Company está convidando os clientes que manifestaram interesse em adotar a fibra LYCRA® de origem biológica em Iowa neste verão para visitar algumas das fazendas e fazer um tour pela fábrica da Qore® onde o QIRA® será produzido.

Saiba mais sobre a fibra LYCRA® de origem biológica elaborada com QIRA® em LYCRA.com/QIRA.

* Estimativa da LCA de detecção desde a origem à saída de fábrica para uma instalação representativa de fabricação da fibra LYCRA®, junho de 2022, preparada pela Ramboll US Consulting, Inc.

Sobre a The LYCRA Company

The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setor de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® e TACTEL ®. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, The LYCRA Company é reconhecida a nível mundial por seus produtos sustentáveis, conhecimento técnico e suporte de marketing. The LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas criadas para satisfazer as necessidades do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse lycra.com.

Sobre a Qore® LLC

Formada através de uma joint venture entre a Cargill e a HELM AG, a Qore® ajuda marcas líderes a substituir produtos químicos de base fóssil por intermediários de origem biológica. No centro da joint venture está a produção de QIRA®, o 1,4-butanodiol (BDO) bioderivado de última geração. Feito biologicamente através da fermentação de açúcares vegetais, o QIRA® pode poupar até 86% das emissões de gases de efeito estufa ao substituir produtos químicos intermediários amplamente utilizados no momento, feitos a partir de fontes fósseis tradicionais. O QIRA® de origem biológica pode ser utilizado do mesmo modo que seu homólogo fóssil, mas com um desempenho ambiental significativamente melhor. Qore® e QIRA® são marcas registradas da Qore® LLC. Para mais informação e consultas, acesse https://www.myqira.com/

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

QIRA® é uma marca comercial da Qore®.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.