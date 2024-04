MidOcean Energy, filiale d’EIG, achève l’acquisition d’une participation de 20 % dans Peru LNG

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy (« MidOcean » ou la « société »), une société de gaz naturel liquéfié (GNL) créée et gérée par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l’énergie et des infrastructures, a annoncé aujourd’hui la conclusion de l’accord précédemment annoncé visant à acquérir la participation de 20 % de SK earthon (« SK ») dans Peru LNG (« PLNG »), propriétaire et exploitant de la première installation d’exportation de GNL en Amérique du Sud.

Les actifs de PLNG incluent une usine de liquéfaction de gaz naturel d’une capacité de traitement de 4,45 millions de tonnes par an, un gazoduc de 408 km en pleine propriété d’une capacité de 1 290 millions de pieds cubes par jour, deux réservoirs de stockage de 130 000 m³, un terminal maritime de 1,4 km en pleine propriété et une installation de chargement de camions d’une capacité maximale de 19,2 millions de pieds cubes par jour. PLNG, exploité par Hunt Oil Company, est l’une des deux seules installations de production de GNL en Amérique latine, située à Pampa Melchorita, à 170 km au sud de Lima.

De la Rey Venter, directeur général de MidOcean Energy, déclare : « La réalisation de cet investissement est une étape importante dans nos efforts visant à créer un portefeuille mondial, diversifié et résilient d’actifs GNL. En tant que seule installation d’exportation de GNL en Amérique du Sud, PLNG occupe une position unique sur le marché mondial. PLNG joue également un rôle important dans la fourniture de gaz et de GNL à des clients au Pérou Nous nous réjouissons d’un partenariat solide avec les coentrepreneurs de PLNG, ainsi que de notre travail visant à maintenir l’impact positif de PLNG pour de nombreuses années à venir. »

La réalisation de cette transaction fait suite à l’annonce récente par MidOcean d’un investissement stratégique de Mitsubishi Corporation et à la finalisation de l’acquisition des intérêts de Tokyo Gas Co. Ltd. dans un portefeuille de projets GNL intégrés en Australie.

Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier exclusif de MidOcean dans le cadre de cette transaction. Latham & Watkins a agi en tant que conseiller juridique de MidOcean dans le cadre de la transaction.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l’énergie et des infrastructures avec 22,9 milliards de dollars sous gestion au 31 décembre 2023. EIG est spécialisée dans les placements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 41 années d’existence, EIG a investi plus de 47,1 milliards de dollars dans le secteur de l’énergie à travers plus de 405 projets ou entreprises dans 42 pays, sur six continents. Parmi les clients d'EIG figurent de nombreux fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier ordre aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul.

À propos de MidOcean Energy

MidOcean Energy, une société de GNL créée et gérée par EIG, cherche à constituer un portefeuille de GNL mondial diversifié, résilient et compétitif en termes de coûts et de carbone. Elle reflète la conviction d'EIG que le GNL est un catalyseur essentiel de la transition énergétique et l'importance croissante du GNL en tant que ressource énergétique stratégique sur le plan géopolitique. MidOcean Energy est dirigée par De la Rey Venter, expert de l'industrie depuis 26 ans qui a occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable mondial du GNL pour Shell Plc.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d’EIG à l’adresse www.eigpartners.com ou celui de MidOcean Energy à l'adresse www.midoceanenergy.com.

