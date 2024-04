Oman : TotalEnergies lance le projet Marsa LNG et déploie sa stratégie multi-énergies au Sultanat d’Oman

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Lors d'une visite à Mascate le 21 avril, Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), a rencontré Sa Majesté Haïtham bin Tarik al Saïd, Sultan d’Oman, et Son Excellence Salim bin Nasser Al Aufi, ministre de l’Energie et des Minéraux, pour réaffirmer le partenariat de long terme entre TotalEnergies et le Sultanat d’Oman.

A l’occasion de cette visite, Patrick Pouyanné et M. Mulham Basheer Al Jarf Président d’OQ, la compagnie nationale pétrolière, ont annoncé la décision finale d’investissement (FID) du projet Marsa LNG.

TotalEnergies a également signé un accord (Sale and Purchase Agreement) avec Oman LNG par lequel la Compagnie enlèvera 0,8 Mtpa de GNL pendant dix ans à compter de 2025, faisant d’elle l’un des principaux acheteurs de la production d’Oman LNG.

Enfin, TotalEnergies (49 %) et OQ Alternative Energy (51 %), le champion national des renouvelables, ont confirmé être en discussions très avancées pour développer conjointement un portefeuille de projets renouvelables de 800 MW, dont le projet solaire de 300 MWc qui alimentera Marsa LNG.

Marsa LNG, un projet intégré et innovant

À travers leur coentreprise Marsa Liquefied Natural Gas (« Marsa »), TotalEnergies (80 %) et OQ (20 %) lancent le projet intégré Marsa LNG qui comprend 3 volets :

la production de gaz en amont : 150 Mpc/j de gaz naturel, issu de la participation de 33,19% de Marsa dans le champ onshore de Mabrouk North-East sur le Bloc 10, qui alimentera l’usine de GNL. La production de gaz du Bloc 10 a démarré en janvier 2023 et a atteint son plateau en avril 2024. La FID permet à Marsa LNG d'étendre ses droits dans le Bloc 10 jusqu'à son terme, en 2050.

la liquéfaction de gaz en aval : une usine de liquéfaction de GNL d’une capacité de 1 Mt/an sera construite dans le port de Sohar. Le GNL, dont la production devrait démarrer au premier trimestre 2028, est en priorité destiné à répondre au marché des carburants marins (soutage de GNL) dans le Golfe. Les volumes non vendus comme carburant marin seront enlevés par TotalEnergies (80%) et OQ (20%).

la production d’électricité solaire : un parc solaire photovoltaïque d’une puissance de 300 MWc sera construit afin de couvrir 100 % de la consommation énergétique annuelle de l’usine de GNL, permettant une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre.

Une nouvelle génération d’usines GNL à très faible intensité carbone

L’usine de Marsa LNG fonctionnera à 100 % à l’électricité, et sera alimentée en électricité solaire, ce qui en fera l’une des usines de GNL ayant la plus faible intensité carbone au monde, avec moins de 3 kg CO 2 e/bep (pour référence, l’intensité carbone moyenne des usines GNL est d’environ 35 kg CO 2 e/bep – il s’agit donc d’une réduction de plus de 90% des émissions).

Les principaux contrats d’ingénierie et de construction (EPC) ont été attribués à Technip Energies pour l’usine de GNL et à CB&I pour la cuve de GNL d’une capacité de 165 000 m3.

Le projet de Marsa LNG générera des opportunités d’emploi pérennes et des retombées socio-économiques significatives pour la ville de Sohar et la région.

Le premier hub de GNL marin au Moyen-Orient

Le projet Marsa LNG a pour ambition de créer le premier hub de soutage de GNL au Moyen-Orient, proposant une solution alternative disponible et compétitive au carburant marin conventionnel pour réduire les émissions du secteur du transport maritime. Par rapport au carburant conventionnel, l’utilisation du GNL comme carburant marin permet une réduction :

jusqu’à 23% des émissions de gaz à effet de serre,

jusqu’à 85% des émissions d’oxydes d’azote,

de 99% des émissions d’oxydes de soufre,

de 99% des émissions de particules fines.

« Nous sommes fiers d’ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire au Sultanat d’Oman avec le lancement du projet Marsa LNG aux côtés de notre partenaire OQ, qui atteste de notre engagement à long terme dans le pays. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir déployer les deux piliers de notre stratégie de transition, que sont le GNL et les renouvelables, et ainsi d’accompagner à une nouvelle échelle le Sultanat dans le développement durable de ses ressources énergétiques », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies. « Ce projet très innovant illustre notre esprit pionnier et témoigne de la pertinence de la mise en œuvre de notre stratégie multi-énergies intégrée, ayant pour ambition d’être un acteur responsable de la transition énergétique. En ouvrant la voie à une nouvelle génération d’usines de GNL à très basses émissions, le projet Marsa LNG contribue à faire du gaz une énergie de transition à long terme. »

À propos de TotalEnergies en Oman

TotalEnergies est présente en Oman depuis 1937. Au premier trimestre 2024, la production de TotalEnergies en Oman était de 61 000 barils équivalent pétrole par jour. La Compagnie produit du pétrole sur le bloc 6 (4 %), du gaz naturel sur le bloc 10 (26,55 % via Marsa LNG), ainsi que du GNL à travers sa participation dans le complexe de liquéfaction d’Oman LNG (5,54 %)/Qalhat LNG (2,04 % via Oman LNG), d’une capacité globale de 11,4 millions de tonnes par an. TotalEnergies mène actuellement des activités d'exploration sur le bloc 12 (50 %, opérateur) et d’appréciation sur le bloc 11 (22,5 %). TotalEnergies contribue également au développement des énergies renouvelables dans le pays, avec le plus grand système solaire photovoltaïque construit pour alimenter une usine de dessalement à Oman (17 MWc - 30 000 MWh/an), en joint-venture avec Veolia, et dont l'exploitation commerciale a débuté en avril 2023.

TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec 44 Mt vendues en 2023 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est d’accroître de 50 % sa production et ses achats long-terme de GNL d’ici 2030, tout en continuant à réduire les émissions de carbone et à supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz. La Compagnie travaille par ailleurs avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

TotalEnergies soutient le développement du GNL pour accompagner la transition énergétique du transport maritime

Le GNL marin réduit considérablement les émissions des bateaux et améliore sensiblement la qualité de l'air, en particulier à quai, au bénéfice des villes portuaires et des communautés des zones côtières. Utilisé comme carburant marin, le GNL permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 23 % par rapport au carburant marin conventionnel, et il est possible de réduire encore davantage les émissions si l'on utilise du bio-GNL ou du GNL de synthèse. Le GNL marin est donc un moyen durable, abordable et immédiatement disponible de réduire les émissions dans le secteur du transport maritime. TotalEnergies a activement investi dans l'infrastructure de soutage de GNL, une démarche indispensable pour favoriser l’adoption du GNL comme carburant marin par ses clients du secteur maritime. La société déploie actuellement trois navires de soutage de GNL : le Gas Agility, dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, le Gas Vitality, dans le port de Marseille-Fos, en France, et le Brassavola, dans le port de Singapour.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

