The LYCRA Company（莱卡公司）为地球日倾心打造创新媒体营销活动——“时尚农民”（FashionFarmers），诚邀服装业界共同参与

莱卡公司在地球日发起“时尚农民”活动，以突出公司将QIRA®制成的生物基LYCRA®（莱卡®）纤维大规模推向市场的计划。 (照片：美国商业资讯)

莱卡公司在地球日发起了创新活动，以突出公司将QIRA®制成的生物基LYCRA®（莱卡®）纤维大规模推向市场的计划。 (照片：美国商业资讯)

莱卡公司在地球日发起了创新活动，以突出公司将QIRA®制成的生物基LYCRA®（莱卡®）纤维大规模推向市场的计划。 (照片：美国商业资讯)

美国特拉华州威明顿市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为服装和个人护理行业开发可持续纤维与技术解决方案的全球领导者，The LYCRA Company（以下简称“莱卡公司”）在地球日推出了一项整合媒体营销活动，进而推广由QIRA®制成的生物基LYCRA®（莱卡®）纤维，该产品即将正式投入市场。

这种可持续纤维解决方案将于 2025 年初上市，是与LYCRA®（莱卡®）纤维的关键成分——QIRA®的生产商 Qore® 特别合作的成果。QIRA®将在爱荷华州最先进的工厂中生产，由每年可再生的工业用玉米制成，将被用于大规模生产生物基LYCRA®（莱卡®）纤维。莱卡公司设定了一个目标，即用可再生的QIRA®成分取代其目前年产量的30%。

此项全新营销活动将有助于向行业宣传使用爱荷华州种植的工业用玉米作为服装原料的一些独特优势。它聚焦数位工业用玉米种植农民，他们所生产的玉米将帮助用于生产新一代LYCRA®（莱卡®）纤维。本次“时尚农民”营销活动将以四部视频纪录片为核心，涵盖种植的方方面面及其与服装的关联性：再生农业、可追溯性、多代种植与积极协作。

WWD为此特别创建了一个定制数字内容中心，呈现这些农民的种植故事及精彩内容。莱卡公司的网站和自有社交媒体将对相关视频进行推广。

FMG总裁Amanda Smith表示：“与LYCRA®（莱卡®）和QIRA®品牌的合作，完美契合Fairchild品牌使命的核心理念：为时尚产业提供意义非凡的内容，推动企业持续发展。很高兴能够通过我们的全球平台，与LYCRA®（莱卡®）和QIRA®品牌携手，共同讲述这一创新故事，充分揭示新一代纤维技术对于整个行业未来的深刻影响。”

通过为期六个月的媒体采购，莱卡公司将在WWD网络上加大宣传力度，吸引那些致力于减少产品环境影响的采购行业领导者、时尚业内人士、品牌商和零售商。

莱卡公司首席品牌与创新官Steve Stewart表示：“与Qore®携手，共同开发由QIRA®制成的生物基LYCRA®（莱卡®）纤维，是我们可持续之旅中的一个重要里程碑。早在 2014 年，我们就推出了世界上第一款商用生物基氨纶，现在，有了 Qore® 作为我们的合作伙伴，我们很高兴能够将其大规模推向市场，将LYCRA®（莱卡®）纤维的碳排放量减少高达 44%*。这同样将帮助我们的客户降低碳足迹。”

此外，这一可持续解决方案提供与传统面料同等的性能，所以无需针对面料或图案进行重大的生产调整或重新设计。为了加强这一观点，目前有一定数量的生物基LYCRA®（莱卡®）纤维可供测试，使客户能够确认纤维的性能特性。

Qore®有限责任公司首席执行官Jon Veldhouse表示：“我们很高兴将服装行业推介给这些玉米种植农民，为时尚产业注入更多可持续性元素。本活动彰显了他们作为土地管理者的重要角色，同时展示了他们为社区创造积极影响的巨大热情。”

今年夏天，莱卡公司将邀请对采用生物基LYCRA®（莱卡®）纤维感兴趣的客户前往爱荷华州，实地探访部分农场，并参观生产QIRA®的工厂。

如需进一步了解由QIRA®制成的生物基LYCRA®（莱卡®）纤维，敬请访问LYCRA.com/QIRA。

*2022年6月，Ramboll美国咨询公司对具有代表性的LYCRA®（莱卡®）纤维制造设施进行了从摇篮到大门筛选生命周期评估。

关于莱卡公司

莱卡公司致力于为服装和个人护理行业提供纤维原材料的创新和生产服务以及相关的技术解决方案。目前，莱卡公司已拥有多个领先的消费者品牌：LYCRA®（莱卡®）、LYCRA（莱卡）HyFit®、LYCRA® ( 莱卡®) T400®、COOLMAX®、 THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。莱卡公司总部位于美国特拉华州威尔明顿，以其创新产品、技术专长和无与伦比的营销支持而闻名于世。莱卡公司专注于通过开发独特的创新设计满足消费者对舒适性、贴合性以及持久性的需求，从而实现客户产品增值。欲了解更多信息，请访问lycra.com。

关于Qore®有限责任公司

Qore®由嘉吉公司与德国汉姆公司合资成立，致力于帮助领先品牌企业以生物衍生中间体取代化石基化学物质。该合资企业的核心业务是生产QIRA®，即新一代生物衍生型1,4-丁二醇（BDO）。QIRA®采用植物糖发酵生物工艺制成，可有效替代目前普遍使用的、基于传统化石资源的化学中间体，同时能够减少高达86%的温室气体排放。生物基QIRA®的使用方式与相应化石材料无异，其环保性能更是得到了显著提升。Qore®和QIRA®是Qore® LLC的商标。如需了解更多信息并进行咨询，敬请访问https://www.myqira.com/

LYCRA®（莱卡®）是莱卡公司的商标。

QIRA® 是Qore®公司的商标。