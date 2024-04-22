Sila Momentum继续在其摩西湖 (Moses Lake) 工厂的建设上保持良好的进度，计划于2025年第一季度竣工

加利福尼亚州, 阿拉米达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Sila，一家新一代电池材料公司，今天报告了一些关键的制造、商业和技术里程碑，突显了业务上的势头。自六个月前开始建设以来，位于华盛顿州摩西湖的Sila制造工厂的建设进展顺利，预计能够按计划在2025年第一季度完成，从而强化了公司在2025年第四季度开始向客户提供合格材料的能力。该公司的旗舰纳米复合硅材料Titan Silicon正在获得商业上的支持，使得汽车制造商能够提供续航里程更长、充电速度更快的汽车，消费设备制造商能够设计更小、更持久的产品。此外，Sila还在今天市场上交付了世界上首个100%石墨替代阳极的受欢迎消费设备。

“在Sila，我们致力于将革命性材料创新与强大的生产设计和流程相结合。这使我们能够提供高性能产品，帮助我们的客户在市场上实现差异化并取得成功，” Sila联合创始人兼首席执行官Gene Berdichevsky说道。“从一开始，规模化科学就是我们的口号，今天，我们全公司都在执行，以确保我们满足客户的性能期望和交货时间表。”

客户拓展和产品创新

Sila公开宣布了两项供应协议，承诺在2025年第四季度向汽车客户梅赛德斯-奔驰 (Mercedes-Benz) 和松下 (Panasonic)交付Titan Silicon。此外，该公司最近签署了另外三项协议，其中包括两个新的汽车客户合同和一个消费设备合同。

Titan Silicon™是第一款于2021年进入市场的商用新一代阳极技术。如今，它提供的能量密度比行业性能最好的石墨电池增加了20%，使得汽车制造商能够提供无与伦比的电动汽车性能，大幅增加车辆续航里程并缩短充电时间。汽车客户正在将高达85%的石墨阳极替换为Titan Silicon。另外，消费电子客户正在将高达100%的石墨替换为Titan Silicon，现场数据证实Titan Silicon在实际使用中可实现超过20%的更长续航时间。

摩西湖的进展

为了以汽车质量和规模生产Titan Silicon，Sila开发了专有的制造技术，并利用了最先进的制造系统。这项新设计的设备中的第一批已经抵达摩西湖。

自从建设开始以来的六个月里，摩西湖的团队报告称，生产进度正按计划进行，现场准备工作已完成超过85%，建筑内部的电气和土木工程正在进行中。此外，该工厂的初始运营人员已有40%被聘用，并正在支持进行中的设计和调试工作。Sila的摩西湖制造工厂将提供足够的产能来满足公司的多个客户需求，未来还将进行额外的扩建，以生产足够的材料支持每年高达百万辆汽车的生产。Sila预计在未来五年内在该工厂将拥有高达500名全职员工。除了对锂离子电池和汽车行业的变革性影响之外，Sila摩西湖工厂的建设还将有助于推动美国在国内制造和能源安全方面的领导地位。

要了解更多信息，请访问silanano.com.

关于 Sila

成立于2011年，Sila是一家新一代电池材料公司，其使命是推动世界向清洁能源的过渡。Sila于2021年向市场交付了世界上第一款商用硅阳极锂离子电池，并且此后在多款消费电子设备中实现了电池性能的提升。Sila的Titan Silicon阳极将在下一步为电动汽车提供动力，包括即将推出的梅赛德斯-奔驰G级车型，并将用于松下能源的下一代锂离子电池中，这也将服务于汽车行业。为了在清洁能源生产领域实现美国的领导地位，Sila正在其位于华盛顿州摩西湖的制造工厂扩大其技术规模。主要的金融投资者包括8VC、Bessemer Venture Partners、Canada Pension Plan Investment Board、Coatue、Matrix Partners、Sutter Hill Ventures以及T. Rowe Price Associates, Inc.的基金和账户。

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