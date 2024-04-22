Data4Industry-X通过支持OPC UA协议和使用Eclipse Dataspace组件为可持续发展和具有竞争力的行业架起工业数据生态系统的桥梁

向行业利益相关者提供最灵活、最先进的数据交换解决方案，以提高运营效率并实现脱碳目标

巴黎--()--(美国商业资讯)-- Data4Industry-X作为工业领域值得信赖的数据交换解决方案，持续保持活跃势头，为工业企业提供市场上最全面、最灵活的解决方案，以提高企业竞争力并最大限度地减少碳足迹。Data4Industry-X解决方案是公认的Gaia-X Lighthouse项目，也是Manufacturing-X计划的重要组成部分，旨在利用市场上最先进、安全、合规的数据交换技术，加快全球企业、子公司和供应商之间的数据和信息交换。

Data4Industry-X由AIF（未来产业联盟）提供支持，最初面向发电和汽车市场，汇集了来自DawexSchneider ElectricValeoCEAProsyst的技术和工业专长，以提供广泛的跨境、跨公司、跨工厂工业数据交换。

工业企业的工厂、车间和供应商分布在全球各地，生产分散，它们关注的是能否带来创新和运营效率，以提高竞争力，同时减少二氧化碳排放，以履行其可持续发展的义务并报告进展。

Data4Industry-X解决方案采用Dawex数据交换技术，旨在支持所有行业利益相关者的数字化转型，并创建一个涵盖各种规模企业的、引人注目的行业数据生态系统。该解决方案基于开放的云无关架构，提供可信、安全、独立且合规的数据交换环境，实施Gaia-X 实际标准。在该技术的支持下，Data4Industry-X解决方案将利用Eclipse Dataspace Component框架促进数据空间之间的互操作性。此外，得益于UDC（统一数据收集器）Prosyst解决方案，Data4Industry-X支持OPC UA协议，可检索工业数据并与广泛的生态系统进行大规模交换。

Data4Industry-X依靠技术和行业专长，成为最中立、灵活、先进的工业数据交换解决方案，其设计符合新的欧洲数据法规，如《数据法案》《数据治理法案》，能够在任何工业环境下运行于所有类型的公司。

Data4Industry-X解决方案将成为整个工业数据生态系统的桥梁，使各行各业的大型和小型企业都能安全地交换、分发和评估工业数据，最终提高运营效率，实现脱碳目标。

Dawex联席首席执行官Laurent Lafaye表示：“Data4Industry-X坚定致力于为行业部署最先进的数据交换解决方案，以加速创新，更好地控制碳足迹，并通过数据流通获得竞争优势。Data4Industry-X最终将使所有行业利益相关者，无论其规模大小，都能参与数据交换，并从数据的全部潜力中获益，从而为建立一个有韧性和可持续发展的行业生态系统做出贡献。”

Data4Industry-X得到了法国政府“法国2030”倡议和欧洲“下一代”(Next Generation)计划的支持。

关于Dawex

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关于CEA-List

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媒体：
Isabelle Joulot
传播与营销副总裁
press@dawex.com

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