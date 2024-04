Data4Industry-X aproxima os ecossistemas de dados industriais graças à interação com o protocolo OPC UA e à utilização de Eclipse Dataspace Components para uma indústria sustentável e competitiva

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Data4Industry-X, uma solução de troca de dados de confiança para a indústria, continua a sua dinâmica para oferecer a solução mais abrangente e flexível no mercado às organizações industriais que pretendem impulsionar a competitividade e reduzir a pegada de carbono. Reconhecida como um projeto essencial pela Gaia-X e contribuindo para a iniciativa Manufacturing-X, a solução Data4Industry-X foi criada para acelerar a troca de dados e informações entre organizações mundiais, filiais e fornecedores ao utilizar a tecnologia de troca de dados mais avançada, segura e em conformidade com os regulamentos no mercado.

Apoiada pela AIF (Alliance pour l’industrie du futur) e respondendo inicialmente aos desafios dos mercados nucleares e automóveis, a Data4Industry-X baseia-se na experiência tecnológica e industrial da Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA e Prosyst para oferecer trocas de dados industriais transfronteiriças, entre empresas e entre fábricas.

As organizações industriais com fábricas, áreas de produção e fornecedores, espalhadas por todo o mundo com produção descentralizada, estão preocupadas com a sua capacidade de oferecer inovações e eficiências operacionais para aumentar a competitividade, ao mesmo tempo que reduzem as emissões de CO 2 para cumprir e reportar sobre as suas obrigações de sustentabilidade.

Para apoiar a transformação digital de todas as partes interessadas da indústria e criar um ecossistema de dados industriais atraente que inclui organizações de todas as dimensões, a solução Data4Industry-X recorre à tecnologia de troca de dados da Dawex. Esta solução baseia-se na arquitetura aberta e agnóstica na nuvem que oferece um ambiente de troca de dados de confiança, seguro, soberano e em conformidade com os regulamentos que implementam os padrões de facto da Gaia-X. Baseada nesta tecnologia, a solução Data4Industry-X utilizará o quadro Eclipse Dataspace Component para facilitar a interoperabilidade entre os espaços de dados. Além disso, graças à solução UDC (Unified Data Collector) da Prosyst, a Data4Industry-X interage com o protocolo OPC UA para recolher dados industriais e trocá-los à grande escala com um ecossistema amplo.

Ao basear-se na experiência tecnológica e industrial, a Data4Industry-X torna-se a solução de troca de dados mais agnóstica, flexível e avançada para a indústria, criada em conformidade com os novos regulamentos europeus em matéria de dados tais como o Regulamento dos Dados e o Regulamento Governação de Dados, que pode operar em qualquer situação industrial, com todos os tipos de empresas.

A solução Data4Industry-X reunirá todo o ecossistema da indústria de dados ao permitir que as organizações pequenas e médias de todos os setores possam trocar, distribuir e valorizar dados industriais, de forma segura, para em última instância melhorar a eficiência operacional e cumprir os objetivos de descarbonização.

“A Data4Industry-X prossegue a sua dinâmica para implementar a solução de troca de dados mais avançada para a indústria para acelerar a inovação, controlar melhor a pegada de carbono e obter uma vantagem competitiva graças à circulação de dados.”, afirmou Laurent Lafaye, co-CEO da Dawex. “Em última instância, a Data4Industry-X permitirá a todas as partes interessadas da indústria, de todas as dimensões, que participem em trocas de dados e contribuam para promover um ecossistema industrial resiliente e sustentável ao beneficiar de todo o potencial dos dados”.

A Data4Industry-X é apoiada pela iniciativa France 2030 do governo francês e pelo programa europeu, Next Generation.

