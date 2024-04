Data4Industry-X avvicina gli ecosistemi di dati industriali grazie all’interfaccia con il protocollo OPC UA e all’uso di Eclipse Dataspace Components per un'industria sostenibile e competitiva

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Data4Industry-X, la soluzione di scambio dati sicura per l'industria, prosegue il suo progetto volto a portare la soluzione più flessibile e completa del mercato alle organizzazioni industriali che puntano a ottimizzare la competitività e ridurre al minimo l'impronta di carbonio. Riconosciuta come progetto faro di Gaia-X e quale contributo all'iniziativa Manufacturing-X, la soluzione Data4Industry-X è stata sviluppata per accelerare lo scambio di dati e informazioni tra organizzazioni globali, filiali e fornitori avvalendosi della tecnologia di scambio dati più avanzata, sicura e regolamentata presente sul mercato.

Sostenuta da AIF (Alliance pour l’industrie du futur) e proposta inizialmente per risolvere le sfide dei mercati automotive e del nucleare, Data4Industry-X si affida alle competenze tecnologiche e industriali di Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA, e Prosyst per offrire un ampio ventaglio di servizi di scambio dati industriali internazionali, interaziendali e intersettoriali.

Le grandi organizzazioni industriali, con stabilimenti, officine e fornitori sparsi in tutto il mondo, devono organizzarsi secondo uno schema decentralizzato per affrontare le sfide legate all’innovazione e alle efficienze operative al fine di rafforzare la competitività e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni di CO2, per adempiere i loro obblighi di sostenibilità.

Con l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale di tutti gli stakeholder industriali e creare un ecosistema di dati industriali stabile ed esteso a organizzazioni di ogni grandezza, la soluzione Data4Industry-X si affida alla tecnologia di scambio dati di Dawex. La soluzione si fonda su un'architettura aperta e cloud-agnostic per creare un ambiente di scambio dati affidabile, sicuro, sovrano e regolamentato che implementi gli standard de facto di Gaia-X. Sostenuta da questa tecnologia, la soluzione Data4Industry-X consente di utilizzare gli Eclipse Dataspace Components per facilitare l'interoperabilità tra i Data Space. In più, grazie alla soluzione UDC (Unified Data Collector) di Prosyst, Data4Industry-X s'interfaccia con il protocollo OPC UA per recuperare i dati industriali e scambiarli in scala con un vasto ecosistema.

Basata su competenze tecnologiche e industriali, Data4Industry-X diventa la soluzione di scambio dati più agnostica, flessibile e avanzata per l'industria, sviluppata in conformità con i nuovi regolamenti europei sui dati (come il Data Act e il Data Governance Act), e in grado di funzionare in qualsiasi scenario industriale e con imprese di ogni genere e tipo.

La soluzione Data4Industry-X permette di riunire l’intero ecosistema del settore attorno a una piattaforma di scambio dati sicura e di fiducia. Organizzazioni grandi e piccole, nelle rispettive filiere, potranno investire nella soluzione per scambiare, distribuire e valorizzare i dati industriali, migliorando così le efficienze operative e realizzando gli obiettivi di decarbonizzazione.

“Data4Industry-X persegue la sua dinamica per offrire alle filiere industriali la soluzione di scambio dati più avanzata di sempre, per accelerare l'innovazione, migliorare il controllo dell'impronta di carbonio e ottenere un vantaggio competitivo grazie alla circolazione dei dati”, ha dichiarato Laurent Lafaye, co-CEO di Dawex. “Data4Industry-X finirà per coinvolgere nello scambio dati tutti i player industriali di ogni grandezza, contribuendo a promuovere un ecosistema industriale resiliente e sostenibile, grazie allo sfruttamento del pieno potenziale dei dati”.

Data4Industry-X è una soluzione supportata dall'iniziativa France 2030 del governo francese e dal programma Next Generation EU.

A proposito di Dawex

www.dawex.com

A proposito di Schneider Electric

www.se.com

A proposito di Valeo

https://www.valeo.com/en/

A proposito di CEA-List

https://www.cea.fr/english

A proposito di Prosyst

https://www.prosyst.fr/