Data4Industry-X rapproche les écosystèmes de données industrielles grâce à son interface avec le protocole OPC UA et l’utilisation d’Eclipse Dataspace Components pour une industrie durable et compétitive

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Data4Industry-X, la solution d'échange de données de confiance pour l'industrie, poursuit sa dynamique afin d’apporter à toutes les organisations industrielles la solution la plus complète et la plus flexible du marché. Data4Industry-X a pour objectif de permettre aux acteurs de l’industrie d’accélérer l’innovation, de stimuler la compétitivité et de réduire l'empreinte carbone. Reconnue comme un projet phare par Gaia-X et contribuant à l'initiative Manufacturing-X, la solution Data4Industry-X est conçue pour accélérer l'échange de données et d'informations entre les grands groupes, leurs filiales et leurs sous-traitants, en s'appuyant sur la technologie d'échange de données sécurisée, de confiance, et conforme aux réglementations.

Bénéficiant du soutien de l’Alliance pour l’industrie du futur, et répondant dans un premier temps aux enjeux des secteurs automobile et nucléaire, Data4Industry-X s’appuie sur l’expertise technologique et industrielle de Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA, et Prosyst pour permettre des échanges de données industrielles transfrontaliers, inter-entreprises et inter-usines.

Les grandes organisations industrielles mondiales et leurs sites, usines, ateliers et sous-traitants répartis à travers le monde doivent s’organiser de manière décentralisée pour adresser des challenges liés à l’innovation et l’efficacité opérationnelle afin d’accroître la compétitivité, tout en réduisant les émissions de CO2 et ainsi respecter leurs obligations en matière de développement durable.

Pour soutenir la transformation numérique du secteur et créer un écosystème de données industrielles fort, réunissant toutes les tailles d'organisations, la solution Data4Industry-X s'appuie sur la technologie d’échange de données de Dawex. Implémentant les standards de facto de Gaia-X, la solution repose sur une architecture ouverte et agnostique, pour fournir un environnement d'échange de données sécurisé, de confiance, souverain et conforme aux réglementations. La solution Data4Industry-X permet l’utilisation d’ Eclipse Dataspace Components pour faciliter l'interopérabilité entre les espaces de données. De plus, grâce à la solution UDC (Unified Data Collector) de Prosyst, Data4Industry-X s'interface avec le protocole OPC UA pour récupérer des données industrielles et les échanger à grande échelle avec un large écosystème.

En s'appuyant sur une expertise technologique et industrielle, Data4Industry-X devient la solution d'échange de données pour l’industrie la plus agnostique, flexible et complète, conçue en conformité avec les nouvelles réglementations européennes en matière de données, telles que le Data Act et le Data Governance Act.

La solution Data4Industry-X sert à réunir l'ensemble de l'écosystème de l’industrie autour d’une plateforme d’échange de données, sécurisée et de confiance. Les grandes et petites organisations, chacune dans leurs filières, pourront capitaliser sur la solution pour échanger, distribuer et valoriser les données industrielles, et ainsi améliorer l'efficacité opérationnelle et atteindre les objectifs de décarbonation.

«Data4Industry-X poursuit sa dynamique afin d’apporter aux filières de l’industrie la solution d'échange de données la plus avancée, et ainsi accélérer l'innovation, mieux maîtriser l'empreinte carbone et améliorer la compétitivité du secteur grâce à la circulation des données », précise Laurent Lafaye, co-CEO de Dawex. «Data4Industry-X permettra à tous les acteurs de l'industrie, quelle que soit leur taille, de s'engager dans l'échange de données et de contribuer à favoriser un écosystème industriel résilient et durable en capitalisant sur le potentiel des données. »

Data4Industry-X est soutenue par l’Etat dans le cadre de France 2030 et par le programme “Next Generation” de l’Union Européenne.

