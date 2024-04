Le gouvernement de Mongolie et The Nature Conservancy confirment « Eternal Mongolia », qui permettra d’atteindre les objectifs de la nation en matière de climat et de biodiversité

ULAANBAATAR, Mongolie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, le gouvernement de Mongolie, The Nature Conservancy (TNC) et d’autres ont annoncé le lancement d’Eternal Mongolia, une initiative de Project Finance for Permanence (PFP) qui assurera une conservation et un développement communautaire durables pour ce pays d’Asie centrale dont la vaste steppe représente la dernière grande étendue de prairie tempérée intacte de notre planète.

Eternal Mongolia est un partenariat négocié qui fournira 198 millions USD de nouveaux investissements sur 15 ans pour soutenir les objectifs ambitieux de la Mongolie et assurer une conservation et un développement communautaire durables à l’intérieur et autour des zones protégées. Ce montant inclut un fonds de transition de 71 millions USD provenant de sources privées et d’autres donateurs internationaux. Ce fonds de transition permettra d’accélérer la réalisation des objectifs de la Mongolie en matière de conservation et de développement communautaire, tout en donnant le temps de mettre au point des mécanismes de financement durables afin que les zones protégées puissent être gérées durablement à long terme et que la population mongole profite de la nature, aujourd’hui et à l’avenir.

Eternal Mongolia élargira et renforcera considérablement l’efficacité de l’ensemble du réseau national de zones protégées du pays, soutiendra des pratiques d’élevage durables, investira dans l’industrie du tourisme durable et donnera au reste du monde un exemple sans précédent de la valeur de la conservation des terres et de l’eau douce.

Le PFP soutiendra les propositions des communautés locales visant à sauvegarder 14,4 millions d’hectares supplémentaires de terres et d’eaux de Mongolie, notamment des prairies intactes, des forêts, des déserts, des zones humides et des rivières, à renforcer la gestion de l’ensemble des zones nationales protégées de Mongolie, qui couvrent 47 millions d’hectares, et à étendre les pratiques durables et résilientes face au climat gérées par les communautés à 34 millions d’hectares situés hors des zones protégées.

Il y a 30 ans, la Mongolie s’est imposée comme un leader mondial de la conservation en s’engageant dans une vision révolutionnaire pour l’époque : protéger 30 % de ses terres, un objectif aujourd’hui partagé dans le monde entier. La Mongolie éternelle offre tous les financements et les engagements politiques nécessaires pour que la Mongolie atteigne son objectif de conservation de 30 % d’ici à 2030, tout en assurant un avenir sûr et économique aux Mongols.

Eternal Mongolia est une initiative d’Enduring Earth, une collaboration ambitieuse entre The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts, World Wildlife Fund (WWF) et ZOMALAB, qui travaille en partenariat avec les nations et les communautés pour accélérer et amplifier la conservation en vue d’un avenir plus durable et plus prospère pour les populations et la planète.

« Pour faire face à la double crise du climat et de la biodiversité, nous devons catalyser l’action à grande échelle et veiller à ce que les populations et leurs moyens de subsistance soient au cœur de la solution », déclare Jennifer Morris, directrice générale de The Nature Conservancy et présidente du conseil d’administration d’Enduring Earth.

Eternal Mongolia prévoit un soutien financier important de la part du Legacy Landscapes Fund. Les initiatives d’Eternal Mongolia ne seraient pas possibles sans le soutien philanthropique de Jennifer Speers, Pamela Tanner Boll, The Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Trust, Joanna & Stuart Brown, The Lorinet Foundation, China Global Conservation Fund, Sabra Turnbull & Clifford Burnstein, Trafigura Foundation, Margaret A. Cargill Philanthropies, Arcadia, Fondation Hans Wilsdorf, The Gallogly Family Foundation et Robert W. Wilson Charitable Trust.

La version complète de ce communiqué de presse avec plus d’informations et des citations supplémentaires, y compris celles du gouvernement de Mongolie, est disponible sur www.nature.org/en-us/newsroom/eternal-mongolia-pfp-announcement/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.