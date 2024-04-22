蒙古政府和The Nature Conservancy确定“永恒蒙古”计划以实现蒙古气候和生物多样性目标

蒙古乌兰巴托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 蒙古政府、The Nature Conservancy (TNC) 和其他相关方今天宣布启动“永恒蒙古”计划，此永久性项目融资（PFP）计划将为这个中亚国家提供持久保护和可持续社区发展，蒙古的广阔草原是地球上最后一片完整的温带草原。

“永恒蒙古”是一项商议合作伙伴关系，将在15年内提供1.98亿美元的新投资，以支持蒙古的宏伟目标，并在保护区内及其周边实现持久保护和可持续社区发展。这项投资包括来自私人和其他全球捐助的7100万美元过渡基金。该过渡基金将加速蒙古的保护和社区发展目标，同时为制定可持续融资机制提供时间，确保保护区能够得到长期可持续管理，并使蒙古人民今后受益于自然。

“永恒蒙古”计划将显著扩大和加强该国整个国家保护区网络的有效性，支持可持续放牧，投资可持续旅游业，并在土地和淡水保护价值方面为世界其他地区树立前所未有的榜样。

PFP将支持当地社区推动的提案，以保护蒙古另外1440万公顷的土地和水域，包括完整的草原、森林、沙漠、湿地和河流；加强对覆盖4700万公顷的蒙古所有国家保护区的管理；并将可持续和气候适应型社区管理做法推广到保护区以外的3400万公顷土地。

30 年前，蒙古承诺实现在当时具有革新意义的愿景：保护该国30%的土地，该远景现已成为世界各国的共同目标。这一承诺确立了蒙古的世界保护领导者的地位。“永恒蒙古”计划为蒙古提供了所需的所有资金和政策承诺，确保到2030年实现30%的保护目标，同时为蒙古人提供未来的安全保障和经济繁荣。

“永恒蒙古”是Enduring Earth的一项倡议，而Enduring Earth是The Nature Conservancy、The Pew Charitable Trusts、World Wildlife Fund (WWF) 和ZOMALAB雄心勃勃的合作结晶，该机构与各国和社区合作，加速和扩大保护工作，为人类和地球实现更可持续、繁荣的未来。

The Nature Conservancy首席执行官兼Enduring Earth董事会主席Jennifer Morris表示，“为了解决气候和生物多样性的双重危机，我们必须大规模采取行动，并确保人民和生计是解决方案的核心。”

“永恒蒙古”计划预计将获得Legacy Landscapes Fund的重要财政支持。 如果没有以下各方的慈善支持，“永恒蒙古”计划就不可能实现： Jennifer Speers、Pamela Tanner Boll、The Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Trust、Joanna & Stuart Brown、The Lorinet Foundation、China Global Conservation Fund、Sabra Turnbull & Clifford Burnstein、Trafigura Foundation、Margaret A、Cargill Philanthropies、Arcadia、 Fondation Hans Wilsdorf、 The Gallogly Family Foundation、 和Robert W. Wilson Charitable Trust。

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