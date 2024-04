Governo da Mongólia e The Nature Conservancy lançam “Eternal Mongolia”, um caminho para alcançar os objetivos climáticos e de biodiversidade do país

ULAANBAATAR, Mongólia--(BUSINESS WIRE)--O Governo da Mongólia, a The Nature Conservancy (TNC) e outras partes envolvidas anunciaram, hoje, o lançamento da “Eternal Mongolia”. Trata-se de um Project Finance for Permanence (PFP) que proporcionará conservação duradoura e desenvolvimento comunitário sustentável para o país da Ásia Central, cuja vasta estepe representa a última grande extensão de pastagens temperadas intactas do nosso planeta.

A “Eternal Mongolia” é uma parceria negociada que gerará US$ 198 milhões em novos investimentos ao longo de 15 anos para apoiar os objetivos ambiciosos da Mongólia e oferecer conservação duradoura e desenvolvimento comunitário sustentável dentro e ao redor das áreas protegidas. Isso inclui um fundo de transição de US$ 71 milhões provenientes de fontes privadas e de outros doadores internacionais. O fundo de transição acelerará os objetivos de conservação e desenvolvimento comunitário da Mongólia, dando tempo para desenvolver mecanismos de financiamento sustentáveis que visam garantir que as áreas protegidas possam ser geridas de forma sustentável a longo prazo e que o povo mongol se beneficie da natureza – agora e no futuro.

A “Eternal Mongolia” expandirá e fortalecerá a eficácia de toda a rede de áreas protegidas do país, apoiará práticas de pastoreio sustentáveis, investirá na indústria do turismo sustentável e dará um exemplo sem precedentes ao resto do mundo sobre o valor da conservação da terra e da água doce.

O PFP apoiará propostas lideradas pelas comunidades locais para salvaguardar mais 14,4 milhões de hectares terrestres e aquáticos da Mongólia, incluindo pastagens intactas, florestas, desertos, regiões úmidas e rios; reforçar a gestão de todas as áreas protegidas nacionais, que abrangem 47 milhões de hectares; e disseminar práticas geridas pela comunidade, sustentáveis e resistentes ao clima, a 34 milhões de hectares fora das áreas protegidas.

A Mongólia se estabeleceu como líder mundial em conservação há 30 anos, ao se comprometer com uma visão revolucionária para a sua época: proteger 30% das suas terras – um objetivo agora compartilhado no mundo inteiro. A “Eternal Mongolia” desbloqueia todos os financiamentos e compromissos políticos necessários para que o país garanta que sua meta de conservação de 30% seja alcançada até 2030, proporcionando ao mesmo tempo um futuro econômico e seguro para seus habitantes.

A “Eternal Mongolia” é uma iniciativa da Enduring Earth, uma colaboração ambiciosa entre The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts, World Wildlife Fund (WWF) e ZOMALAB que trabalha em parceria com nações e comunidades à medida que aceleram e ampliam a conservação para um futuro mais sustentável e próspero para as pessoas e o planeta.

“Para enfrentar a dupla crise climática e de biodiversidade devemos catalisar ações em grande escala e garantir que as pessoas e os meios de subsistência estejam no centro da solução”, disse Jennifer Morris, CEO da The Nature Conservancy e presidente do conselho de administração da Enduring Earth.

A “Eternal Mongolia” antecipa apoio financeiro importante do Legacy Landscapes Fund. As iniciativas da Eternal Mongolia não seriam possíveis sem o apoio filantrópico de Jennifer Speers, Pamela Tanner Boll, The Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Trust, Joanna & Stuart Brown, The Lorinet Foundation, China Global Conservation Fund, Sabra Turnbull & Clifford Burnstein, Trafigura Foundation, Margaret A. Cargill Philanthropies, Arcadia, Fondation Hans Wilsdorf, The Gallogly Family Foundation e Robert W. Wilson Charitable Trust.

Confira a versão na íntegra (em inglês) deste comunicado à imprensa com mais informações e citações adicionais, entre elas as do governo da Mongólia, em www.nature.org/en-us/newsroom/eternal-mongolia-pfp-announcement/.

