Für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Industrie: Data4Industry-X verbindet industrielle Daten-Ökosysteme durch die Nutzung des OPC UA Protokolls und von Eclipse Dataspace Komponenten

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Data4Industry-X, die bewährte Datenaustauschlösung für die Industrie, entwickelt sich kontinuierlich weiter, um die umfassendste und flexibelste Lösung für Industrieunternehmen auf dem Markt zu werden, die darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Die als Gaia-X-Leuchtturmprojekt anerkannte und zur Manufacturing-X-Initiative gehörende Data4Industry-X-Lösung wurde entwickelt, um den Daten- und Informationsaustausch zwischen globalen Organisationen, Tochtergesellschaften und Zulieferern zu beschleunigen, indem sie die in hohem Maße fortschrittliche, sichere und gesetzeskonforme Datenaustauschtechnologie auf dem Markt nutzt.

Data4Industry-X, das von der AIF (Alliance pour l'industrie du futur) unterstützt wird und sich zunächst an die Märkte der Energieerzeugung und der Automobilindustrie wendet, vereint technologisches und industrielles Fachwissen von Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA und Prosyst, um einen umfassenden länder-, unternehmens- und werksübergreifenden Austausch von Industriedaten zu ermöglichen.

Industrieunternehmen mit weltweit verteilten Fabriken, Produktionsstätten und Zulieferern mit dezentraler Fertigung sind darauf bedacht, durch innovative Lösungen und betriebliche Effizienz ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und gleichzeitig die CO2-Emissionen zu reduzieren, um ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen und darüber zu berichten.

Mit dem Ziel, die digitale Transformation aller Branchenakteure zu unterstützen und ein überzeugendes Ökosystem für Industriedaten zu schaffen, das alle Unternehmensgrößen abdeckt, setzt die Data4Industry-X-Lösung auf die Dawex Data-Exchange-Technologie. Die Lösung basiert auf einer offenen und Cloud-agnostischen Architektur, um eine vertrauenswürdige, sichere, souveräne und konforme Datenaustauschumgebung zu schaffen, die die Gaia-X-De-facto-Standards implementiert. Basierend auf dieser Technologie wird die Data4Industry-X-Lösung das Eclipse Dataspace Component Framework nutzen, um die Interoperabilität zwischen Datenräumen zu erleichtern. Darüber hinaus wird Data4Industry-X dank der UDC (Unified Data Collector)-Lösung von Prosyst eine Schnittstelle zum OPC UA Protocol bilden, die eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ermöglicht, um Industriedaten abzurufen und diese in großem Umfang mit einem breiten Ökosystem auszutauschen.

Data4Industry-X basiert auf technologischer und industrieller Expertise und wird so zur am stärksten agnostischen, flexiblen und fortschrittlichen Lösung für den Datenaustausch in der Industrie, die in Übereinstimmung mit den neuen europäischen Datenverordnungen, wie dem Data Act und dem Data Governance Act, entwickelt wurde und in jeder industriellen Umgebung sowie in allen Unternehmen eingesetzt werden kann.

Die Data4Industry-X-Lösung wird das gesamte Ökosystem der Industriedaten miteinander verbinden, indem sie Unternehmen jeglicher Größe in allen Sektoren ermöglicht, Industriedaten sicher auszutauschen, zu verteilen und zu verwerten, um letztlich die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Dekarbonisierungsziele zu erreichen.

“Data4Industry-X verfolgt das Ziel, die fortschrittlichste Lösung für den Datenaustausch in der Industrie bereitzustellen, um Innovationen zu beschleunigen, den CO2-Fußabdruck besser zu kontrollieren und dank des Datenverkehrs Wettbewerbsvorteile zu erzielen", so Laurent Lafaye, Co-CEO von Dawex. "Data4Industry-X wird letztlich alle Akteure der Branche, unabhängig von ihrer Größe, in die Lage versetzen, sich am Datenaustausch zu beteiligen und zur Förderung eines widerstandsfähigen und nachhaltigen Industrieökosystems beizutragen, indem sie das volle Potenzial von Daten nutzen".

Data4Industry-X wird von der Initiative France 2030 der französischen Regierung und dem europäischen Programm Next Generation unterstützt.

