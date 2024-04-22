Data4Industry-X透過支援OPC UA協議和使用Eclipse Dataspace組件為永續發展和具有競爭力的產業架起工業資料生態系統的橋樑

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Data4Industry-X作為工業領域值得信賴的資料交換解決方案，持續保持活躍動力，為工業企業提供市場上最全面、最靈活的解決方案，以提高企業競爭力並充分減少碳足跡。Data4Industry-X解決方案是公認的Gaia-X Lighthouse專案，也是Manufacturing-X計畫的重要組成部分，旨在利用市場上最先進、安全、符合法規的資料交換技術，加快全球企業、子公司和供應商之間的資料和資訊交換。

Data4Industry-X由AIF（未來產業聯盟）提供支援，最初針對發電和汽車市場，聚集了來自Dawex、Schneider Electric、Valeo、CEA和Prosyst的技術和工業專長，以提供廣泛的跨境、跨公司、跨工廠工業資料交換。

工業企業的工廠、車間和供應商分佈在全球各地，生產分散，它們關注的是能否帶來創新和營運效率，以提高競爭力，同時減少二氧化碳排放，以履行其永續發展的義務並報告進展。

Data4Industry-X解決方案採用Dawex資料交換技術，旨在支援所有產業利害關係人的數位化轉型，並建立一個涵蓋各種規模企業的、引人注目的產業資料生態系統。該解決方案基於開放的雲端無關架構，提供可信、安全、獨立且符合法規的資料交換環境，實施Gaia-X 實際標準。在該技術的支援下，Data4Industry-X解決方案將利用Eclipse Dataspace Component架構促進資料空間之間的相互操作性。此外，歸功於UDC（統一資料收集器）Prosyst解決方案，Data4Industry-X支援OPC UA協議，可檢索工業資料並與廣泛的生態系統進行大規模交換。

Data4Industry-X運用技術和產業專長，成為最中立、靈活、先進的工業資料交換解決方案，其設計符合新的歐洲資料法規，如《資料法案》和《資料治理法案》，能夠在任何工業環境下執行於所有類型的公司。

Data4Industry-X解決方案將成為整個工業資料生態系統的橋樑，使各行各業的大型和小型企業都能安全地交換、分發和評估工業資料，最終提高營運效率，實現脫碳目標。

Dawex共同執行長Laurent Lafaye表示：「Data4Industry-X堅定致力於為產業部署最先進的資料交換解決方案，以加速創新，更好地控制碳足跡，並透過資料流通獲得競爭優勢。Data4Industry-X最終將使所有產業利害關係人，無論其規模大小，都能參與資料交換，並從資料的全部潛力中獲益，從而為建立一個有韌性和永續發展的產業生態系統貢獻力量。」

Data4Industry-X得到了法國政府「法國2030」倡議和歐洲「下一代」(Next Generation)計畫的支援。

關於Dawex

https://www.dawex.com/en/

關於Schneider Electric

www.se.com

關於Valeo

https://www.valeo.com/en/

關於CEA-List

https://www.cea.fr/english

關於Prosyst

https://www.prosyst.fr/

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