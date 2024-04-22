蒙古政府和大自然保護協會為「永恆蒙古」專案提供保障，致力實現蒙古氣候和生物多樣性目標

蒙古烏蘭巴托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，蒙古政府、大自然保護協會(TNC)等機構宣布啟動「永恆蒙古」專案。這一「永久性專案融資」(PFP)計畫將為這個中亞國家提供持久的保護和永續的社群發展。蒙古廣袤的大草原是地球上最後一大片完整的溫帶草原。

「永恆蒙古」是一項經過談判達成的合作夥伴關係，將在15年內提供1.98億美元的新投資，以支援蒙古的宏偉目標，並在保護區及其周邊地區實現持久保護和永續社群發展。該專案包括來自私人和其他全球捐助來源的7100萬美元過渡基金。該過渡基金將協助蒙古加快實現保護和社群發展目標的步伐，同時為建立永續的融資機制提供時間，以確保保護區能夠得到長期永續的管理，並確保蒙古人民現在和將來都能從大自然中受惠。

「永恆蒙古」將顯著擴大和強化蒙古整個國家保護區網路的有效性，支援永續的放牧方式，投資於永續的旅遊業，並在土地和淡水保護的價值方面為世界其他地區樹立一個前所未有的榜樣。

PFP計畫將支援當地社群提出的建議，保護蒙古另外1440萬公頃的土地和水域，包括完整的草原、森林、沙漠、濕地和河流；強化蒙古面積達4700萬公頃的所有國家保護區的管理；並將永續和氣候適應性強的社群管理實務推廣到保護區以外的3400萬公頃土地上。

30年前，蒙古致力於實現在當時具有革命性意義的願景：保護其30%的土地——這已成為全世界目前的共同目標——從而確立了其世界生態保護領導者的地位。「永恆蒙古」為蒙古提供了所有必要的資金和政策承諾，以確保到2030年實現30%的保護目標，同時為蒙古民眾創造一個安全和經濟的未來。

「永恆蒙古」是Enduring Earth的一項倡議。Enduring Earth是大自然保護協會、皮尤慈善信託基金會、世界自然基金會(WWF)和ZOMALAB聯合展開的一項雄心勃勃的合作計畫，旨在與各國政府和社群共同加快保護工作的步伐和擴大保護面，為人類和地球創造一個更加永續和繁榮的未來。

大自然保護協會執行長兼Enduring Earth董事長Jennifer Morris表示：「為了因應氣候和生物多樣性的雙重危機，我們必須推動大規模行動，確保人類和生計成為解決方案的核心。」

「永恆蒙古」可望獲得Legacy Landscapes Fund的重要資金支援。 「永恆蒙古」計畫離不開以下機構的慈善支援：Jennifer Speers、Pamela Tanner Boll、The Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Trust、Joanna & Stuart Brown、The Lorinet Foundation、中國全球保護基金、Sabra Turnbull & Clifford Burnstein、Trafigura Foundation、Margaret A. Cargill Philanthropies、Arcadia、 Fondation Hans Wilsdorf、 The Gallogly Family Foundation 和Robert W. Wilson Charitable Trust。

本新聞稿的完整版可在www.nature.org/en-us/newsroom/eternal-mongolia-pfp-announcement/查閱，其中包含更多資訊和引文，包括來自蒙古政府的內容。

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