SiAT, een toonaangevende Taiwanese fabrikant van geavanceerde nanomaterialen voor batterijen, is verheugd een strategisch samenwerkingsverband bekend te maken met de Japanse Zeon Corporation. Deze samenwerking is gericht op de introductie van een geleidende pasta van enkelwandige koolstofnanobuisjes. Het product kan in plaats van of in combinatie met carbon black worden gebruikt als additief in geleidende stoffen in kathode-/anodeformuleringen van lithium-ionbatterijen. Daarnaast biedt het product brede toepassingsmogelijkheden voor transparante folies en afschermingsmaterialen tegen elektromagnetische interferentie.

Zeon produceert enkelwandige koolstofnanobuisjes (SWCNT) die unieke eigenschappen vertonen, waaronder een hoge aspect ratio, hoge zuiverheid en een hoog specifiek oppervlaktegebied.

