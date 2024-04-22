AI Medical Service Inc.與泰國瑪希敦大學簽署聯合研究協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專門從事內視鏡診斷人工智慧技術開發的醫療初創企業AI MEDICAL SERVICE INC.（以下簡稱「AIM」）於2024年3月1日與泰國瑪希敦大學（以下簡稱「瑪希敦大學」）簽署了聯合研究協議，並於2024年4月1日開始研究活動。AIM是首家與瑪希敦大學簽署內視鏡人工智慧領域聯合研究協議的日本企業，瑪希敦大學則是迄今為止AIM合作的首家泰國研究機構1。

聯合研究的內容和目標

AIM提出了與瑪希敦大學的聯合研究，以評估其內視鏡人工智慧的實用性。

12月23日，AIM獲得了日本衛生大臣對配備人工智慧的內視鏡影像診斷支援系統的生產和銷售核准。該內視鏡人工智慧可根據內視鏡檢查時的大體特徵偵測出需要進行活檢或其他額外檢查的病變，並於2024年3月開始銷售。此外，AIM還於2024年2月在新加坡完成了相同基本產品的監管審查和裝置註冊。

AIM的目標是將其產品的涵蓋範圍從日本擴大到全球的臨床中心。與瑪希敦大學的合作將促進旨在測試日本內視鏡人工智慧在泰國適用性的聯合研究。瑪希敦大學成立於1888年，是泰國最負盛名的大學之一，涵蓋醫學、科學、獸醫學、工程學、人文學科等多個學科。它是泰國綜合性國家教育和研究機構中的佼佼者。

透過與瑪希敦大學合作，AIM將探索在泰國臨床環境中使用日本胃腸道內視鏡人工智慧的潛力。

AIM執行長Tomohiro Tada, M.D.博士的評論

「我很高興能與泰國一流學府瑪希敦大學聯合展開胃癌內視鏡人工智慧研究專案。在亞洲地區，胃癌病例和死亡人數眾多，而且難以在早期發現，這些都是亟待解決的嚴重問題。AIM致力於推進我們的合作，將日本在內視鏡醫學領域的領先專業技術和成就（體現在內視鏡人工智慧上）及時帶到泰國的臨床環境中。」

Jirawat Swangsri, M.D.博士的評論

職業生涯：

副教授Jirawat Swangsri M.D.博士

微創外科部

外科系

瑪希敦大學西里拉醫院

評論：

「我們很高興能與內視鏡人工智慧研發領域的全球領導者AIM展開合作。

眾所周知，食道癌和胃癌病例呈上升趨勢。對上消化道惡性腫瘤的早期發現和早期治療將提高病患的生存率和生活品質。在我國，這些消化道癌症的早期診斷對於培訓和臨床實務來說都很困難。我們希望AIM的技術能在不久的將來對臨床挑戰產生影響，並提高泰國的醫療水準。」

關於AI Medical Service Inc.

AI Medical Service (AIM)是一家總部位於東京的醫療科技公司，以「拯救全世界民眾的生命」為使命而成立。日本在內視鏡診斷和治療方面處於世界領先地位，為公司和研究人員提供了獲取大量高品質資料的途徑。AIM是內視鏡人工智慧領域的領軍企業，與100多家醫療機構展開聯合研究。透過儘快將內視鏡人工智慧科技應用到實際臨床環境中，AIM的目標是在全球減少癌症漏診並挽救生命。

關於AIM執行長Tomohiro Tada博士

Tomohiro TADA, M.D., Ph.D.

Tomohiro TADA博士是AI Medical Service Inc.的執行長、Tada Tomohiro胃腸病學和直腸病學研究所的主席以及東京大學醫院醫學研究生院腫瘤外科系的客座講師。

TADA博士于1996年獲得東京大學醫學院醫學博士學位，2005年獲得東京大學外科博士學位。他曾在東京大學醫院接受結直腸外科培訓。

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AIM大力推進全球擴張

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公司：AI Medical Service Inc.

地址：Hareza Tower 11F, 1-18-1 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan

執行長：Tomohiro Tada

成立時間：2017年9月1日

業務：開發內視鏡人工智慧科技

1根據我們的研究，截至2024年4月。

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