AI Medical Service Inc.与泰国玛希隆大学签署联合研究协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专门从事内窥镜诊断人工智能技术开发的医疗初创企业AI MEDICAL SERVICE INC.（以下简称“AIM”）于2024年3月1日与泰国玛希隆大学（以下简称“玛希隆大学”）签署了联合研究协议，并于2024年4月1日开始研究活动。AIM是首家与玛希隆大学签署内窥镜人工智能领域联合研究协议的日本企业，玛希隆大学则是迄今为止AIM合作的首家泰国研究机构1。

联合研究的内容和目标

AIM发起了与玛希隆大学的联合研究，以评估其内窥镜人工智能的实用性。

12月23日，AIM获得了日本卫生大臣对配备人工智能的内窥镜成像诊断支持系统的生产和销售批准。该内窥镜人工智能可根据内窥镜检查时的大体特征检测出需要进行活检或其他额外检查的病变，并于2024年3月开始销售。此外，AIM还于2024年2月在新加坡完成了相同基本产品的监管审查和设备注册。

AIM的目标是将其产品的覆盖范围从日本扩大到全球的临床中心。与玛希隆大学的合作将促进旨在测试日本内窥镜人工智能在泰国适用性的联合研究。玛希隆大学成立于1888年，是泰国最负盛名的大学之一，涵盖医学、科学、兽医学、工程学、人文学科等多个学科。它是泰国综合性国家教育和研究机构中的佼佼者。

通过与玛希隆大学合作，AIM将探索在泰国临床环境中使用日本胃肠道内窥镜人工智能的潜力。

AIM首席执行官Tomohiro Tada, M.D.博士的评论

“我很高兴能与泰国一流学府玛希隆大学联合开展胃癌内窥镜人工智能研究项目。在亚洲地区，胃癌病例和死亡人数众多，而且难以在早期发现，这些都是亟待解决的严重问题。AIM致力于推进我们的合作，将日本在内窥镜医学领域的领先专业技术和成就（体现在内窥镜人工智能上）及时带到泰国的临床环境中。”

Jirawat Swangsri, M.D.博士的评论

职业生涯：

副教授Jirawat Swangsri M.D.博士

微创外科部

外科系

玛希隆大学诗里拉吉医院

评论：

“我们很高兴能与内窥镜人工智能研发领域的全球领导者AIM展开合作。

众所周知，食道癌和胃癌病例呈上升趋势。对上消化道恶性肿瘤的早期发现和早期治疗将提高患者的生存率和生活质量。在我国，这些消化道癌症的早期诊断对于培训和临床实践来说都很困难。我们希望AIM的技术能在不久的将来对临床挑战产生影响，并提高泰国的医疗水平。”

关于AI Medical Service Inc.

AI Medical Service (AIM)是一家总部位于东京的医疗技术公司，以“拯救全世界民众的生命”为使命而成立。日本在内窥镜诊断和治疗方面处于世界领先地位，为公司和研究人员提供了获取大量高质量数据的途径。AIM是内窥镜人工智能领域的领军企业，与100多家医疗机构开展联合研究。通过尽快将内窥镜人工智能技术应用到实际临床环境中，AIM的目标是在全球范围内减少癌症漏诊并挽救生命。

关于AIM首席执行官Tomohiro Tada博士

Tomohiro TADA, M.D., Ph.D.

Tomohiro TADA博士是AI Medical Service Inc.的首席执行官、Tada Tomohiro胃肠病学和直肠病学研究所的主席以及东京大学医院医学研究生院肿瘤外科系的客座讲师。

TADA博士于1996年获得东京大学医学院医学博士学位，2005年获得东京大学外科博士学位。他曾在东京大学医院接受结直肠外科培训。

―――――――――――――――――――――――――――――

AIM着力推进全球扩张

您可以点击此处查看该公司在国际扩张方面所做的努力。

公司：AI Medical Service Inc.

地址：Hareza Tower 11F, 1-18-1 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan

首席执行官：Tomohiro Tada

成立时间：2017年9月1日

业务：开发内窥镜人工智能技术

1根据我们的研究，截至2024年4月。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。