AI Medical Service Inc. conclui o primeiro registro farmacêutico de sistema de suporte ao diagnóstico endoscópico gástrico baseado em IA junto à ANVISA do Brasil

A AI MEDICAL SERVICE INC. (a seguir denominada AIM), uma startup médica especializada no desenvolvimento de IA endoscópica para diagnóstico, tem o prazer de anunciar o primeiro registro farmacêutico brasileiro de um dispositivo de suporte ao diagnóstico endoscópico baseado em IA que opera dentro do estômago (nome do produto: gastroAI, nome do modelo: modelo G). O registro regulatório foi realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, vinculada ao Ministério da Saúde (ANVISA), em 1º de abril de 2024. A IA endoscópica auxilia o médico no diagnóstico de neoplasias durante a endoscopia, detectando lesões candidatas à biópsia (*1) ou outras etapas adicionais de diagnóstico com base em características visuais macroscópicas. A AIM confirmou que este é o primeiro caso de registro farmacêutico no Brasil de um software de suporte endoscópico que opera no sistema gastrointestinal superior (*2).

*1 "Biópsia" refere-se à retirada de um pedaço de tecido e sua análise ao microscópio quando uma lesão é encontrada.

*2 Em 3 de abril de 2024, segundo a pesquisa da AIM.

Contexto de nossos esforços para concluir o registro farmacêutico no Brasil.

O câncer gástrico é o quinto câncer mais comum no mundo, com mais de 1 milhão de pessoas sendo diagnosticadas e aproximadamente 770.000 pessoas morrendo da doença todos os anos (*3).

O câncer gástrico é caracterizado por uma taxa de mortalidade que aumenta significativamente com a progressão da doença. No entanto, o câncer gástrico frequentemente é tratável se detectado em estágio inicial; a taxa de sobrevida relativa de 5 anos é de aproximadamente 95% se detectado no estágio I, mas menos de 50% se detectado no estágio III ou posterior. No entanto, o câncer gástrico em estágio inicial é difícil de detectar e estima-se que seja perdido em 4,5 a 25,8% dos casos. No Brasil, a diferença entre o número de casos de câncer gástrico e as mortes por câncer gástrico é pequena, sugerindo que a falha em detectar o câncer gástrico em estágio inicial está diretamente ligada à perda de vidas.

A população do Brasil já ultrapassou os 210 milhões, e como membro do "Sul Global", o desenvolvimento econômico do país está atraindo cada vez mais atenção. No entanto, o Brasil também apresenta uma tendência significativa de baixas taxas de natalidade e é notável por uma população em envelhecimento, prevista para atingir o status demográfico de superidoso até 2050 (*4). Com uma área territorial equivalente a aproximadamente 23 vezes à do Japão, é esperada uma escassez adicional de endoscopistas em certas regiões no futuro.

Diante dessas circunstâncias, a AIM acredita que a implementação da IA na prática clínica no Brasil para auxiliar no diagnóstico do câncer gástrico, utilizando a tecnologia médica endoscópica líder mundial do Japão, contribuirá para resolver o problema da escassez de endoscopistas e reduzir o número de óbitos por câncer gástrico no futuro.

*3 Fonte: WHO “GLOBOCAN 2022” ( https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/76-brazil-fact-sheet.pdf )

*4 Referência (somente em japonês): https://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2020/2022-08_005.pdf

Sobre o suporte ao diagnóstico de câncer gástrico por meio de IA "gastroAI-model G-BR"

O software foi desenvolvido com base em dados de treinamento fornecidos por instituições médicas de nível mundial, utilizando tecnologia de aprendizado profundo e o apoio de mais de 100 institutos para pesquisa colaborativa.

A IA funciona escaneando lesões candidatas usando um computador de propósito geral, utilizando imagens extraídas do processador de vídeo do sistema de endoscopia. Quando o programa calcula que uma lesão é suspeita de câncer gástrico precoce e requer mais investigação, ele alerta o médico e fornece assistência diagnóstica exibindo um retângulo dentro da área de visualização endoscópica.

Informações do produto

Nome do produto: gastroAI

Nome do modelo: model G

Número de certificação de dispositivo médico: 80102513219

Classificação: II

Desenvolvimentos futuros

A AIM assinou um contrato comercial com a Allm Inc. (a seguir denominada Allm), uma empresa de tecnologia médica que fornece tecnologias baseadas em nuvem e plataformas de comunicação segura para o setor de saúde em agosto de 2022. A Allm está fornecendo vários aplicativos de comunicação para profissionais médicos, incluindo o "Join", que é utilizado por mais de 16.000 profissionais de saúde no Brasil.

A AIM lançará e apresentará nosso sistema de IA aos campos médicos brasileiros com o apoio da Allm, que possui profundo conhecimento do mercado brasileiro.

Sobre a AI Medical Service Inc.

A AI Medical Service (AIM) é uma empresa de tecnologia médica sediada em Tóquio, estabelecida com a missão de "Salvar Vidas em Todo o Mundo". O Japão lidera o mundo em diagnóstico e tratamento endoscópico, fornecendo a empresas e pesquisadores acesso a grandes quantidades de dados de alta qualidade. A AIM é a principal atuante no campo da IA endoscópica, realizando pesquisas conjuntas com mais de 100 instituições médicas. Ao trazer a IA endoscópica para o ambiente clínico real o mais rápido possível, a AIM tem como objetivo reduzir o número de diagnósticos de câncer perdidos e salvar vidas em todo o mundo.

Sobre o CEO da AIM, Dr. Tomohiro Tada

Tomohiro TADA, M.D., Ph.D.

O Dr. Tomohiro TADA é o CEO da AI Medical Service Inc., presidente do Instituto de Gastroenterologia e Proctologia Tada Tomohiro, bem como professor visitante do Departamento de Oncologia Cirúrgica da Faculdade de Medicina do Hospital da Universidade de Tóquio.

O Dr. TADA recebeu seu diploma de Medicina em 1996 e doutorado em Cirurgia em 2005 pela Universidade de Tóquio. Ele realizou treinamento em Cirurgia Colorretal no Hospital da Universidade de Tóquio.

Empresa: AI Medical Service Inc.

Endereço: Hareza Tower 11F, 1-18-1 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tóquio 170-0013, Japão

CEO: Tomohiro Tada

Fundação: 1º de setembro de 2017

Negócio: desenvolvimento de IA endoscópica

