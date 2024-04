Kinaxis dá as boas-vindas à Valantic em seu crescente ecossistema de parceiros

OTTAWA, Ontário e MUNIQUE--(BUSINESS WIRE)--A Kinaxis ® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, deu as boas-vindas ao seu mais novo parceiro integrador de sistemas (SI), a Valantic, uma das principais empresas de soluções digitais, consultoria e software do mundo, ao crescente ecossistema de parceiros da empresa. Apoiando o desejo da Kinaxis de expandir seu programa PartnerLink com especialistas regionais que possam oferecer serviços de suporte à implementação de clientes sob medida para atender às exigências individuais do mercado, a Valantic oferecerá suas décadas de experiência em implementações complexas de software empresarial para ajudar as empresas da região europeia a otimizar suas atividades de cadeia de suprimentos global.

“A parceria com a Kinaxis nos permite combinar nossa experiência em consultoria de processos com a tecnologia líder de planejamento da cadeia de suprimentos, oferecendo agilidade e precisão sem precedentes para nossos clientes conjuntos”, disse Karl Forster, vice-presidente sênior de digitalização e transformação da cadeia de suprimentos da Valantic. “A capacidade da Kinaxis de analisar dados complexos da cadeia de suprimentos em tempo real, simular diferentes cenários e criar planejamento e previsão orientados por IA é incomparável e estamos ansiosos para adicionar sua principal plataforma de planejamento simultâneo ao mix de competências que podemos oferecer para atender às necessidades de digitalização das empresas em um momento em que a resiliência da cadeia de suprimentos nunca foi tão importante.”

O programa Kinaxis PartnerLink - que inclui integradores de sistemas, parceiros de nuvem, parceiros de extensão de soluções e revendedores de valor agregado – é um ecossistema robusto de organizações que compartilham a crença no poder da orquestração da cadeia de suprimentos de ponta a ponta como um meio de acelerar a transformação estratégica e otimizar as cadeias de suprimentos globais.

“O nível de especialização que buscamos ao trazer um novo integrador de sistemas é alto – queremos ter certeza de que ele é a opção certa para nós e que está trazendo as ferramentas certas para nossos clientes”, disse Conrad Mandala, vice-presidente sênior da organização de parceiros globais da Kinaxis. “Estamos entusiasmados com a parceria com a Valantic e com a oferta de soluções de orquestração mais abrangentes e avançadas, já que um número cada vez maior de empresas busca maneiras de obter clareza na cadeia de suprimentos em nosso mundo complexo.”

Visite a Valantic na Hannover Messe (de 22 a 26 de abril de 2024, estande F28 no Hall 15) para saber mais sobre a nova integração e o sólido histórico da Valantic de fornecer aos clientes soluções de otimização da cadeia de suprimentos com planejamento de negócios de ponta a ponta e orquestração contínua em horizontes de tempo, processos de negócios e limites organizacionais.

Para se registrar na Hannover Messe, acesse https://www.valantic.com/en/events/valantic-goes-hannover-messe-2024/

Para saber mais sobre o Kinaxis e seus parceiros, acesse kinaxis.com/partners.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Valantic

A Valantic é a número 1 em transformação digital e uma das empresas de soluções digitais, consultoria e software de crescimento mais rápido no mercado. Mais de 500 clientes de alto nível confiam na Valantic, incluindo 33 das 40 empresas DAX e muitas outras empresas internacionais líderes. Com mais de 4.000 especialistas em digitalização e vendas líquidas de aproximadamente EUR 600 milhões em 2024, a Valantic está presente em 18 localidades internacionais ao redor do mundo.

Mais de 2.000 projetos de digitalização nos últimos cinco anos mostraram que a Valantic compreende os desafios de negócios de seus clientes. Desde a estratégia até a implementação tangível, eles possuem a expertise necessária para acompanhar projetos do início ao fim e torná-los bem-sucedidos. Nisso, a Valantic combina expertise tecnológica com conhecimento da indústria e o toque humano.

A Valantic consulta empresas sobre todos os desafios da transformação digital, ajudando-as a gerenciar melhor o desempenho corporativo e aproveitar o potencial de dados e inteligência artificial. Além disso, a Valantic apoia seus clientes na modelagem ideal da experiência do cliente, no uso lucrativo de tecnologias de digitalização central e na otimização dos processos da empresa de ponta a ponta.www.valantic.com/en

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.