Kinaxis欢迎Valantic加入其不断壮大的合作伙伴生态系统

安大略省渥太华和慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今天欢迎其最新的系统集成商(SI)合作伙伴、世界领先的数字解决方案、咨询和软件公司Valantic加入其不断壮大的合作伙伴生态系统。Kinaxis希望通过区域专家扩大其PartnerLink计划，这些专家可以提供量身定制的客户实施支持服务，以满足个性化的市场需求。Valantic将支持Kinaxis的这一需求，利用其在复杂企业软件实施方面数十年的专业知识，帮助欧洲地区的公司优化其全球供应链活动。

Valantic供应链数字化与转型高级副总裁Karl Forster表示：“与Kinaxis的合作使我们能够将流程咨询专长与领先的供应链规划技术相结合，为我们的共同客户提供前所未有的灵活性和精确性。Kinaxis在实时分析复杂的供应链数据、模拟不同场景以及创建人工智能驱动的规划和预测方面的能力是无与伦比的，我们期待着将他们的旗舰并行性规划平台加入到我们能够提供的能力组合中，以满足企业如今的数字化需求。在当今时代，供应链的弹性从未像现在这样重要。”

Kinaxis PartnerLink计划（包括系统集成商、云合作伙伴、解决方案扩展合作伙伴和增值经销商）是一个强大的组织生态系统。这些组织都坚信端到端供应链协调是加速战略转型和优化全球供应链的有力手段。

Kinaxis全球合作伙伴组织高级副总裁Conrad Mandala表示：“在引入新的系统集成商时，我们对他们的专业知识水平要求很高——我们希望确保他们适合我们，并可为我们的客户提供合适的工具。随着越来越多的企业寻求在复杂的世界中获得供应链清晰度的方法，我们很高兴能与Valantic合作，提供更全面、更先进的协调解决方案。”

欢迎莅临Valantic在汉诺威工业博览会（2024年4月22日至26日，15号展厅F28展位）上的展位，了解更多有关新整合的信息，以及Valantic在为客户提供供应链优化解决方案方面的卓越往绩，包括端到端的业务规划和跨时间范围、业务流程和组织边界的持续协调。

如需注册参加汉诺威工业博览会，请访问https://www.valantic.com/en/events/valantic-goes-hannover-messe-2024/

如需了解有关Kinaxis及其合作伙伴的更多信息，请访问kinaxis.com/partners。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能管理其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn上关注我们。

关于valantic

valantic是数字化转型领域的佼佼者，也是市场上发展最快的数字化解决方案、咨询和软件公司之一。有超过500家蓝筹股客户信赖valantic，其中包括40家德国达克斯指数(DAX)公司中的33家，以及许多领先的国际公司。valantic拥有4000多名专业数字化专家，2024年的预估净销售额约为6亿欧元，在全球设有18个国际分支机构。

过去五年中的2000多个数字化项目表明，valantic深谙客户面临的业务挑战。从战略到具体实施，valantic拥有必要的专业知识，自始至终为项目提供全程支持并使其取得成功，并在此过程中将技术专长与行业知识和人文关怀相结合。

valantic就数字化转型的所有挑战为企业提供咨询，帮助他们更好地管理企业绩效并充分挖掘数据和人工智能的潜力。此外，valantic还支持客户优化客户体验，利用核心数字化技术实现盈利，并实现公司流程的端到端优化。www.valantic.com/en

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