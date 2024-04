O Banco Popular lança uma nova campanha ‘We Follow Your Rhythm’ e introduz a marca sonora

"We Follow Your Rhythm" (Photo: Business Wire)

SAN JUAN, Porto Rico--(BUSINESS WIRE)--Porto Rico é uma reconhecida plataforma global de talentos musicais, com uma variedade de ritmos e gêneros que representam sua riqueza cultural. Com base nessa influência, o Banco Popular anunciou uma nova campanha intitulada “We Follow Your Rhythm” (Nós acompanhamos o seu ritmo). O banco usou a analogia da música para capturar a diversidade de seus clientes, a ampla gama de suas preferências bancárias e as formas como o Popular atende a essas necessidades bancárias.

“Nos últimos 130 anos, o Popular evoluiu com as mudanças culturais, sociais e econômicas para garantir um atendimento otimizado e eficiente. Sempre nos movemos no ritmo de nossos clientes, entendendo suas preferências e transformando constantemente nossa oferta para atender às suas necessidades, para que possam realizar suas transações de forma ágil e simples”, disse Ignacio Álvarez, presidente e CEO do Popular.

“We Follow Your Rhythm” posiciona o Popular como um banco que oferece uma ampla variedade de serviços financeiros por meio de canais digitais e tradicionais. “Queremos destacar nossa conveniência e acessibilidade, que nos ajudam a construir o futuro, ao mesmo tempo em que atendemos de forma inclusiva diferentes gerações de clientes. Também queremos apresentar uma marca mais moderna que contribua para nosso sólido reconhecimento e evolução local”, disse Denise Draper, gerente de divisão de Marketing do Popular.

A campanha foi desenvolvida em colaboração com RosadoToledo& e gravada pela produtora Metrópolis. Ela conta com funcionários e músicos locais, incluindo o maestro Ángel “Cucco” Peña para a composição e arranjo. Também inclui estudantes dos programas musicais da Fundação Banco Popular e da Orquestra Filarmônica Arturo Somohano. Os elementos digitais da campanha foram criados em colaboração com Contáctica.

“No cerne desta campanha está o nosso novo propósito corporativo: colocar as pessoas no centro do progresso. Também usamos a música para criar uma conexão com nossos clientes e humanizar sua maneira única de fazer banco”, acrescentou Patricia Vigoreaux, vice-presidente de Marketing do Popular.

Uma marca sonora personalizada, composta pelo cantor e compositor porto-riquenho Tommy Torres, ajuda o público a se conectar com o Popular por meio do som.

“Estamos no processo de modernização da marca Popular e queríamos nos conectar com as pessoas por meio de um som que nos diferenciasse. Somos gratos a Tommy Torres por participar desse projeto”, disse Eduardo Negrón, vice-presidente executivo e gerente do grupo de Administração da Popular.

“Tommy criou um som que é reconhecível, que identifica nossas raízes e cultura, atrai todos os mercados que atendemos (Porto Rico, Estados Unidos e Ilhas Virgens) e conecta o cliente à essência de nossa marca”, acrescentou Negrón.

A campanha e a marca sonora serão lançadas em 18 de abril e serão veiculadas na televisão, na mídia impressa e on-line.

