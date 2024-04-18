Kinaxis歡迎Valantic加入其不斷壯大的合作夥伴生態系統

安大略省渥太華和慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今天歡迎其最新的系統整合商(SI)合作夥伴、世界首屈一指的數位解決方案、顧問和軟體公司Valantic加入其不斷壯大的合作夥伴生態系統。Kinaxis希望透過區域專家擴大其PartnerLink計畫，這些專家可以提供量身打造的客戶實作支援服務，以滿足個人化的市場需求。Valantic將支援Kinaxis的這一需求，利用其在複雜企業軟體實作方面數十年的專業知識，協助歐洲地區的公司實現其全球供應鏈活動的最佳化。

Valantic供應鏈數位化與轉型資深副總裁Karl Forster表示：「與Kinaxis的合作使我們能夠將流程顧問專長與首屈一指的供應鏈規劃技術相結合，為我們的共同客戶提供前所未見的靈活性和精確性。Kinaxis在即時分析複雜的供應鏈資料、類比不同場景以及建立人工智慧驅動的規劃和預測方面的能力無與倫比，我們期待將他們的旗艦並行性規劃平台加入到我們能夠提供的能力組合中，以滿足企業如今的數位化需求。在當今時代，供應鏈的韌性從未像現在這樣重要。」

Kinaxis PartnerLink計畫（包括系統整合商、雲端合作夥伴、解決方案擴展合作夥伴和加值型轉售商）是一個強大的組織生態系統。這些組織都堅信端對端供應鏈協調是加速策略轉型和實現全球供應鏈最佳化的強力手段。

Kinaxis全球合作夥伴組織資深副總裁Conrad Mandala表示：「在引進新的系統整合商時，我們對他們的專業知識水準要求很高——我們希望確保他們適合我們，並可為我們的客戶提供合適的工具。隨著越來越多的企業尋求在複雜的世界中獲得供應鏈清晰度的方法，我們很高興能與Valantic合作，提供更全面、更先進的協調解決方案。」

歡迎蒞臨Valantic在漢諾威工業博覽會（2024年4月22日至26日，15號展廳F28攤位）上的攤位，瞭解更多有關新整合的資訊，以及Valantic在為客戶提供供應鏈最佳化解決方案方面的卓越歷史紀錄，包括端對端的業務規劃和跨時間範圍、業務流程和組織邊界的持續協調。

如欲報名參加漢諾威工業博覽會，請造訪https://www.valantic.com/en/events/valantic-goes-hannover-messe-2024/

如欲瞭解有關Kinaxis及其合作夥伴的更多資訊，請造訪kinaxis.com/partners。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和供應鏈管理人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃、精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲獲取更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com ，或是在 LinkedIn上關注我們。

關於valantic

valantic是數位化轉型領域的佼佼者，也是市場上發展最快的數位化解決方案、顧問和軟體公司之一。有超過500家藍籌股客戶信賴valantic，其中包括40家德國DAX指數公司中的33家，以及許多首屈一指的國際公司。valantic擁有4000多名專業數位化專家，2024年的預估淨銷售額約為6億歐元，在全球設有18個國際分支機搆。

過去五年中的2000多個數位化專案顯示，valantic深諳客戶面臨的業務挑戰。從策略到具體實作，valantic擁有必要的專業知識，自始至終為專案提供全程支援並使其取得成功，並在此過程中將技術專長與產業知識和人文關懷相結合。

valantic就數位化轉型的所有挑戰為企業提供顧問服務，協助他們更好地管理企業績效並充分挖掘資料和人工智慧的潛力。此外，valantic還支援客戶達成客戶體驗的最佳化，利用核心數位化技術實現盈利，並達成公司流程的端對端最佳化。www.valantic.com/en

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