NILIT宣布包括与Shenma在中国成立合资企业的战略扩张计划

米格达尔·海梅克，以色列--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NILIT是服装行业用高性能尼龙6.6纤维的全球领先生产商和可持续发展领域的领导者，拥有最广泛的可持续尼龙6.6产品系列。该公司宣布与中国Pingmei Shenma Group的子公司Shenma Industry Co., Ltd.（以下简称“Shenma”）成立新的合资企业。Pingmei Shenma Group是工业尼龙6.6市场的全球领先企业和全球汽车行业的领先供应商。这一新的合作伙伴关系体现了NILIT在中国产能的大幅扩张，也展现出NILIT始终致力于为全球客户和品牌发展提供支持。此次扩张的重点是多项投资和合作，从而提高生产能力并为纺织行业提供更多创新解决方案。

NILIT全球总经理Ilan Melamed表示：“我们很高兴与Shenma在中国建立新合资企业，引进最先进的差异化技术来支持当地市场。此次合作旨在生产优质的全拉伸丝 （FDY）和空气变形纱 (ATY) 专业产品，前者以其出色的强度和平滑度而闻名，后者以为纺织品市场提供无与伦比的柔软度、质量和性能，所有产品均具有极强的价格竞争优势。对强度、光滑度和耐用性有严格要求的家用纺织品和汽车工业等终端应用领域，本次合作带来了新机遇。”新成立的合资企业将在中国尼龙城——平顶山建立新生产基地。该工厂的建设将满足NILIT严格的“产品总体可持续性 ”(TPS) 标准，以实现环保生产。该工厂预计未来几年的产能将达到 20,000 吨。

这一战略合作伙伴关系汇集了NILIT和Shenma这两家各自领域知名企业的专业知识、资源和网络。此合资企业结合了NILIT在生产和营销高品质尼龙6.6服装纱线方面50年的全球经验以及Shenma在中国市场的卓越领导地位。Ilan Melamed补充道，“凭借对卓越和创新的共同承诺，我们准备利用我们的共同优势来扩展新市场并增强我们在中国的能力。” 合资协议于4月18日在上海签署，中国Pingmei Shenma Group董事长Li Mao先生和NILIT Group董事长Michael Levi先生等双方领导出席了签字仪式。

这种合作模式展现了此合作联盟的互惠互利，包括市场准入、监管合规和竞争优势，凸显了由NILIT（亚洲）总经理Shay Kastoriano领导的NILIT团队在中国的市场领导力，以及Shenma作为当地强大合作伙伴的地位。

此外，为了实现对NILIT高端产品不断增长的需求以及创新和可持续发展承诺，NILIT还加快了将NILIT位于苏州工业园区的现有生产基地产能翻番的计划，其中Shenma Industrials将成为少数股东。这一战略举措旨在支持全球市场对NILIT产品不断增长的需求，确保满足客户对先进、创新和可持续材料的期许。

关于NILIT

NILIT庆祝卓越经营50周年，为广大客户提供最广泛的优质可持续尼龙6.6纱线系列，帮助服装行业向更加可持续的方向转变。 NILIT在四大洲（北美、南美、欧洲、中东和非洲和亚洲）设有生产工厂，致力于提供创新和可持续解决方案来推动纺织行业的发展。

NILIT推出业内首款利用垃圾填埋场回收废物产生的生物气体制成的SENSIL®ByNature。SENSIL®BioCare采用特种增强技术，实践证明有助于减少纺织废料在海水和垃圾填埋场中的存留时间。SENSIL®EcoCare采用可回收尼龙制成，提高了循环性和生命周期评估（LCA）。SENSIL®WaterCare采用嵌入式色料，在传统的湿法染色过程中可节省高达100%的用水量。此外，整个SENSIL®产品系列均根据NILIT的 "产品整体可持续性 "标准生产。这些环保纱线为设计师提供所需的美观、环保高性能面料，帮助他们设计出符合消费者需求的服装系列。

关于Shenma

作为全球尼龙6.6工业丝行业的龙头企业， Shenma公司拥有强大的尼龙6.6原料基地，为其工业丝生产提供了坚实的保障。因此，其非凡的工业丝生产能力享有盛誉。Shenma是全球汽车行业的领先供应商，凭借其安全气囊和轮胎帘子线等关键组件赢得了众多领先汽车品牌的信赖。

通过与这些汽车品牌的深度合作，Shenma在国际上赢得广泛赞誉。这些合作关系表明，Shenma能够满足General Motors、Ford、Toyota和Volkswagen等顶级制造商所要求的严格质量和安全标准。这些合作伙伴关系不仅凸显Shenma对尼龙6.6供应链的承诺，也表明了该公司致力于为合作伙伴和客户提供优质产品和服务。

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