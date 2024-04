NILIT annonce des expansions stratégiques, notamment une coentreprise avec Shenma en Chine

MIGDAL HAEMEK, Israël--(BUSINESS WIRE)--NILIT, leader mondial des fibres de nylon 6.6 de haute performance pour l’industrie de l’habillement et leader en matière de développement durable, qui possède la plus large gamme de produits durables en nylon 6.6, annonce la création d’une nouvelle coentreprise avec Shenma Industry Co., Ltd. (ci-après dénommée Shenma), une filiale de China Pingmei Shenma Group, un leader mondial sur le marché industriel du nylon 6.6 et un fournisseur de premier plan de l’industrie automobile dans le monde entier. Ce nouveau partenariat représente une expansion significative de la capacité de production en Chine et démontre également l’engagement continu de NILIT à soutenir la croissance des clients et des marques mondiales. Cette expansion est marquée par de multiples investissements et coopérations destinés à améliorer les capacités de production et à fournir des solutions plus innovantes à l’industrie textile.

« Nous sommes heureux de dévoiler cette nouvelle coentreprise en Chine avec Shenma afin d’introduire des technologies de pointe différenciées pour soutenir le marché local », déclare Ilan Melamed, directeur général mondial de NILIT. « Cette collaboration est destinée à produire des produits spécialisés haut de gamme dans le domaine des fils entièrement étirés (FDY), connus pour leur résistance et leur douceur exceptionnelles, et des fils à texture aérienne (ATY), réputés pour leur douceur inégalée sur le marché du textile, offrant qualité et performance, le tout dans une structure de coûts hautement compétitive. Ce partenariat permettra de nouvelles perspectives dans les utilisations finales telles que les textiles d’intérieur et l’industrie automobile, où la résistance, la douceur et la durabilité sont essentielles. » L’entreprise commune inclura un nouveau site de production à Pingdingshan, la ville chinoise du nylon. L’installation sera construite pour répondre aux normes exigeantes de NILIT en matière de durabilité totale des produits (TPS) pour une production respectueuse de l’environnement et devrait atteindre une capacité de production de 20 000 tonnes au cours des prochaines années.

Ce partenariat stratégique réunit l’expertise, les ressources et les réseaux de NILIT et de Shenma, deux entreprises renommées dans leurs domaines respectifs. Cette coentreprise combine les 50 ans d’expérience mondiale de NILIT dans la production et la commercialisation de fils de nylon 6.6 de haute qualité pour l’habillement, ainsi que l’excellence du leadership de Shenma sur le marché chinois. « Avec un engagement commun en faveur de l’excellence et de l’innovation, nous sommes prêts à tirer parti de nos forces collectives pour pénétrer de nouveaux marchés et amplifier nos capacités en Chine », poursuit Ilan Melamed. L’accord de coentreprise a été signé lors d’une cérémonie à Shanghai le 18 avril en présence des dirigeants des deux parties, notamment M. Li Mao, président de China Pingmei Shenma Group, et M. Michael Levi, président de NILIT Group.

Ce modèle de collaboration met en évidence les avantages mutuels de telles alliances, notamment l’accès au marché, la navigation réglementaire et l’avantage concurrentiel, en soulignant le leadership de l’équipe de NILIT en Chine, dirigée par Shay Kastoriano, directeur général de NILIT Asia, et de Shenma en tant que partenaire local solide en Chine.

En réponse à la demande croissante de produits haut de gamme de NILIT et à son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité, NILIT accélère en outre ses projets visant à doubler la capacité de production de son site de production existant situé à Suzhou SIP, où Shenma Industrials sera un actionnaire minoritaire. Cette décision stratégique vise à répondre à la demande croissante du marché mondial pour les produits de NILIT, en s’assurant que les besoins des clients en matériaux avancés, innovants et durables sont satisfaits.

À propos de NILIT

Célébrant 50 ans d’excellence, NILIT offre la plus vaste collection de fils nylon 6.6 durables de première qualité, conçus pour permettre à l’industrie de l’habillement d’évoluer vers une position plus durable. Avec des usines de production sur 4 continents (Amérique du Nord, Amérique du Sud, EMEA et ASIE), NILIT se consacre à la création de solutions innovantes et durables pour faire progresser l’industrie textile.

NILIT a lancé le premier produit de l’industrie, SENSIL® ByNature, fabriqué à partir de biogaz provenant de déchets d’enfouissement récupérés. SENSIL® BioCare est enrichi d’une technologie spéciale dont il est prouvé qu’elle contribue à réduire la persistance des déchets textiles dans l’eau de mer et dans les décharges. SENSIL® EcoCare, fabriqué à partir de nylon recyclé, améliore la circularité et l’ACV. SENSIL® WaterCare avec couleur intégrée permet d’économiser jusqu’à 100 % de l’eau utilisée dans le processus traditionnel de teinture par voie humide. La gamme complète de produits SENSIL® est également fabriquée selon les critères de durabilité totale des produits de NILIT. Ces fils responsables offrent aux stylistes les tissus performants, beaux et respectueux de l’environnement dont ils ont besoin pour créer des collections de vêtements qui répondent aux exigences des consommateurs.

À propos de Shenma

En tant qu’entreprise leader dans l’industrie mondiale du fil industriel de nylon 6.6, Shenma dispose d’une solide base de matières premières de nylon 6.6, ce qui constitue une garantie solide pour sa production de fil industriel. Sa capacité exceptionnelle de production de fils industriels est donc bien connue. Shenma est un fournisseur de premier plan de l’industrie automobile mondiale, qui a gagné la confiance de nombreuses grandes marques automobiles grâce à ses composants clés tels que les airbags et les fils de pneu.

Grâce à une coopération étroite avec ces marques automobiles, la réputation de Shenma a été reconnue au niveau international. Ces partenariats démontrent que Shenma est capable de répondre aux normes strictes de qualité et de sécurité exigées par les plus grands constructeurs, tels que General Motors, Ford, Toyota et Volkswagen. Ces relations de partenariat soulignent non seulement l’engagement de Shenma dans la chaîne d’approvisionnement du nylon 6.6, mais démontrent également l’engagement profond de Shenma envers ses partenaires et ses clients.

