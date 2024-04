Proemion Holding GmbH s'apprête à acquérir TrendMiner NV pour développer sa plateforme de surveillance et d'analyse d'actifs industriels

FULDA, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Proemion Holding GmbH, un fournisseur mondial de technologies avancées de données et d’analyse pour les actifs industriels mobiles, annonce un accord visant le rachat de TrendMiner NV, une société d’analyse industrielle, à Software AG.

Le spin-out et l’acquisition de TrendMiner, basé en Belgique, élargira sensiblement les capacités d’analyse de Proemion pour les équipements industriels critiques, ce qui aidera les fabricants d’équipements et les exploitants à collecter les données des machines à distance et en continu afin de maximiser la disponibilité et les performances. TrendMiner produit une plateforme d’analyse en libre-service complémentaire, basée sur le web, pour la surveillance des équipements critiques dans des environnements industriels complexes. La technologie permet aux équipes de collaborer, d’apprendre et d’améliorer la performance globale de toute la production.

La technologie de TrendMiner est utilisée dans toutes les industries, y compris les produits chimiques, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, la production d’électricité, l'alimentation et les boissons et la fabrication de haute technologie.

« Nous sommes ravis d’accueillir TrendMiner au sein de la famille Proemion et d’étendre notre activité à de nouveaux domaines prometteurs de la surveillance des machines et de l’industrie », déclare Robert Thomas Michaelides, CEO de Proemion. « TrendMiner nous permettra de fournir un logiciel d’analyse critique dans un plus large éventail de contextes industriels, de vendre à une nouvelle cohorte de clients et d’aider les entreprises à exploiter des installations industrielles plus efficaces, plus sûres et plus écologiques. Nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de l’offre robuste de TrendMiner pour les industries de transformation et d’optimiser les capacités que TrendMiner fournit aux principales entreprises de fabrication de procédés à l’échelle mondiale. »

Joan van de Wetering, CEO de TrendMiner, ajoute : « Le partenariat avec Proemion nous fournira une plateforme solide pour continuer à investir dans notre solution d’analyse industrielle de pointe à l’intérieur comme à l’extérieur des sites de fabrication. » Proemion continuera à vendre des produits sous la marque TrendMiner.

Proemion a été créé en 1987 et est entré en partenariat avec Battery Ventures, une société d’investissement mondiale axée sur la technologie, à la fin de 2022. La technologie de la société permet aux clients, qui opèrent dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture, la logistique et les ressources naturelles, de mieux gérer l’équipement, de planifier l’entretien, d’économiser les coûts de carburant, de produire des rapports d’émissions de CO2 et plus encore.

« Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, la technologie des données et de l’analytique est devenue essentielle pour que les entreprises industrielles maintiennent et exploitent des systèmes avancés et des équipements critiques », conclut Max Kaye, un dirigeant de Battery Ventures qui siège au conseil d’administration de Proemion. « L’acquisition de TrendMiner créent de nouvelles possibilités considérables qui permettront à Proemion d’élargir ses offres et d’aider ses clients industriels à optimiser leurs activités. »

À propos de Proemion Holding GmbH

Créé en 1987, Proemion Holding GmbH (« Proemion ») sert des OEM et des exploitants industriels à l'échelle mondiale depuis ses bureaux à Fulda, en Allemagne, à Dayton, en Ohio et à Séoul, en Corée du Sud.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.proemion.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.