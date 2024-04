SubwayMD Canada lance de nouvelles sauces inspirées des saveurs préférées des consommateurs dans les épiceries du pays

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Subway Canada s’associe à T. Marzetti Company pour lancer ce mois-ci quatre nouvelles sauces chez des détaillants de produits alimentaires à l’échelle nationale. Ces sauces viendront rehausser les collations et les mets préférés de la population canadienne, et nul doute que les gens diront « Subouais! » à ces nouvelles saveurs.

Les sauces peuvent aussi bien servir d’ingrédient dans une recette que de marinade ou de trempette. Elles sont offertes en bouteilles de 473 ml dans quatre saveurs distinctes :

Sauce Teriyaki aux oignons doux

Sauce Aïoli à l’ail rôti

Sauce Baja Chipotle

Sauce Italienne crémeuse

« Nous savons à quel point les fans de Subway adorent nos sauces signature! C’est pourquoi nous avons voulu proposer les saveurs Teriyaki aux oignons doux, Aïoli à l’ail rôti et Baja Chipotle dans des magasins de détail partout au pays, explique Michele DiNello, directrice générale de la Subway Cares Foundation. Nous avons aussi ajouté à cette collection une toute nouvelle saveur, la sauce italienne crémeuse, pour inspirer les gens à concocter de délicieuses recettes à la maison. »

Et ce n’est pas tout : la campagne des sauces de Subway appuiera le programme Fresh Start Scholarship, qui offre une aide financière aux membres de la communauté d’Artistes du SandwichMC grâce à des bourses leur permettant de poursuivre leurs études.

« Les Artistes du Sandwich jouent un rôle essentiel au sein de notre entreprise; c’est donc un grand plaisir de renforcer notre soutien envers la Subway Cares Foundation en reconnaissant leur travail acharné et leur dévouement, déclare Courtney Hindorff, directrice générale de Subway Canada. La Subway Cares Foundation offre aux récipiendaires une bourse de 2 500 $ US pour les aider à poursuivre leurs études secondaires. Plus de 1 700 bourses ont été remises depuis la création de la fondation. »

Les sauces seront en vente chez des détaillants comme Walmart Canada, Sobey’s Québec et Loblaws. Subway et T. Marzetti ont aussi collaboré à la création de recettes mettant en valeur le goût unique de chaque sauce (un bol-repas de poulet à l’asiatique et une salsa aux crevettes grillées, par exemple). Pour télécharger ces alléchantes recettes et bien d’autres encore, rendez-vous sur le site newsroom.subway.com.

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l’une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert chaque jour des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients dans près de 37 000 restaurants de plus de 100 pays et territoires dans le monde. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway (un réseau qui comprend des milliers de propriétaires de petites entreprises et d’entrepreneurs dévoués) qui s’engagent à offrir la meilleure expérience possible aux clients de leur collectivité locale.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © Subway IP LLC, 2024.

À propos de la Subway Cares Foundation®

La Subway Cares Foundation® est un organisme mondial à but non lucratif doté du statut 501(c)3 dont la mission consiste à soutenir les organismes qui nourrissent les leaders de demain pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Grâce à des partenariats distincts avec les plus grands organismes à but non lucratif du monde, la Subway Cares Foundation joue un rôle déterminant dans la vie des jeunes à qui elle donne accès à des aliments nutritifs, à de l’aide pour les frais de scolarité ainsi qu’à des occasions de croissance et de leadership. La fondation finance également le programme Fresh Start Scholarship pour les artistes du sandwichMC Subwayᴹᴰ. Depuis la création du programme en 2016, plus de 5 millions de dollars en bourses d’études ont été remis à 2 000 membres du personnel des restaurants Subway.

À propos de T. Marzetti Company

T. Marzetti Company, filiale à 100 % de Lancaster Colony Corporation (NASDAQ : LANC), est un fabricant et un distributeur de produits alimentaires spécialisés destinés aux marchés de la vente au détail et de la restauration. Nos marques de détail comprennent Marzetti®, New York Bakery™ et Sister Schubert's®, en plus des accords de licence exclusifs pour les vinaigrettes Olive Garden®, les sauces Chick-fil-A® et les sauces Buffalo Wild Wings®. Notre secteur des services alimentaires approvisionne de nombreuses chaînes de restaurants de premier plan aux États-Unis.

Chez T. Marzetti, notre mission est d'être la meilleure entreprise alimentaire : De meilleures personnes, qui fabriquent de meilleurs produits, dans une meilleure culture d'entreprise, qui travaillent à l'unisson pour rendre le monde meilleur. Guidés par notre objectif, nourrir la croissance avec tout ce que nous faisons, les plus de 3 000 membres de notre équipe se consacrent à des produits innovants et de qualité, ainsi qu'à un service de qualité supérieure et à une valeur ajoutée pour nos clients.