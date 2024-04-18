LTIMindtree与Vodafone合作提供互联、智能物联网和工业X.0解决方案

慕尼黑和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]已与Vodafone达成合作，后者是全球物联网(IoT)托管领域的领导者，在全球拥有超过1.75亿处连接，支持各种业务关键型应用。通过此次合作，LTIMindtree将提供由其Insight NXT平台(iNXT)和Vodafone物联网托管连接服务所支持的互联和智能物联网解决方案，从而在多个垂直领域实现工业X.0和数字化转型。

LTIMindtree的iNXT业务部门带来了技术和功能组件，它们与Vodafone的物联网托管连接解决方案相结合，将提供解决复杂业务挑战的解决方案。借助一流的合作伙伴生态系统，LTIMindtree将通过更新的业务模式、成本效率和可持续性，利用智能物联网和工业X.0，帮助客户最大限度地提高收入。由Vodafone支持的LTIMindtree将提供解决方案，在人工智能、机器学习、预测性维护、数字孪生、供应链可视性、可持续发展、能源管理、工人安全、资产传感器化、增强现实和虚拟现实培训等方面提供先进功能。

Vodafone英国物联网主管Gemma Barsby表示：“我们与LTIMindtree的合作意味着，Vodafone可以支持向客户实时交付物联网托管服务，并帮助他们提高成本效率和生产力。作为全球物联网提供商，我们期待与LTIMindtree合作，共同扩大我们在工业4.0和数字化转型领域的市场份额。”

通过此次合作，LTIMindtree将利用物联网、元宇宙、人工智能和机器学习的力量，设计高度可扩展的端到端解决方案，并通过Vodafone的“物联网托管连接”网络提供安全、互联的生态系统和成果。

LTIMindtree iNXT首席商务官Monish Mishra表示：“在如今高度分布式但又相互依存的经济中，持续创新和接入互联生态系统以提供身临其境的体验，对于增长和差异化至关重要。我们很高兴能与Vodafone合作，加强我们在工业X.0和工业数字化转型方面的价值主张。我们将继续致力于与英国和欧洲各行各业的客户合作，让他们更快地走向未来。”

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性的咨询和数字解决方案公司，为各行各业的企业提供支持，助力客户利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大速度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现良好的竞争差异化、提升客户体验并实现商业结果。LTIMindtree是Larsen & Toubro集团的成员，在30多个国家和地区拥有82,000多位勇于开拓创新的专业人才，将昔日 Larsen and Toubro Infotech与Mindtree的行业优势相结合，解决企业面临的复杂挑战并大规模实现转型。有关更多信息，请访问 https://www.ltimindtree.com/.

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