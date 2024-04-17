Kai Tak Sports Park Limited和ASM Global为有史以来全球最大的体育发展项目的揭幕开始倒计时活动

PLAY BALL——启德体育园是全世界最大、最雄心勃勃的体育发展和娱乐区，由ASM Global负责管理。（照片：美国商业资讯）

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为一项多年战略的一部分，香港特别行政区政府、ASM Global和New World Development旗下子公司Kai Tak Sports Park Limited (KTSPL)宣布，启德体育园将于今年冬末进行测试，这标志着耗资40亿美元、历时近十年的创纪录项目圆满完成，将创造出全世界首屈一指的体育、休闲和娱乐综合体。

ASM Global作为主要运营商，已在香港开展了五年多的工作，为启德体育园的设计、规划和建设提供支持。该公园拥有许多世界上最先进的一流场馆，目前正在为2025年正式揭幕前的开业前活动做准备。

该项目将包括一个可容纳5万人的主体育场，以“东方明珠”主题为设计灵感，拥有可伸缩的屋顶和灵活的场地，可在任何天气条件下举办各种活动，如大型体育赛事、音乐会和会奖旅游(MICE)活动；一个可容纳1万人的室内体育馆，符合大型国际赛事的标准，可举办各种体育活动，包括篮球、网球、体操、家庭表演和其他娱乐活动；一个可容纳5000名观众、对公众开放的运动场，可举办学校运动会、田径运动会、本地足球和橄榄球比赛以及球队和运动员训练课程；以及室外休闲综合体。

ASM Global总裁兼首席执行官Ron Bension表示：“ASM Global在世界各地开发和建造了多个壮观的场馆和非凡的娱乐区，但没有任何一个能与启德体育园的规模、范围和最先进的创新技术相媲美。”

香港场馆是ASM Global全球400多个场馆网络的一部分。该公司与世界各地的主要文化及娱乐区域、场馆和项目合作，包括悉尼的达令港、伦敦的OVO Arena Wembley、曼彻斯特的AO Arena和亚利桑那州的Desert Diamond。

官员们表示，这个规模宏大的开发项目将为全球多功能体育区域树立标杆，将最先进的体育设施与零售、健康和社区休闲空间融为一体，为740万当地居民和数百万海外游客打造一个城市绿洲。

KTSPL在获得启德体育园的设计、建造、施工和运营合同后，组建了一支无与伦比的项目团队，其中包括海外和本地的设计、零售销售和营销专家；由Hip Hing牵头的施工团队；以及负责项目管理、高端销售和项目策划的ASM Global团队。

该区域围绕独一无二的启德体育大道设计。这条室内外步行道以车站广场为起点，将人们完全带入这个巨大的场地。

整个综合区将设有餐厅、零售店、慢跑小道、健康中心，以及一个拥有40条球道、适合举办国际赛事的国际标准保龄球中心和体育大道上的攀岩墙。

ASM Global和KTSPL最先进的环保设计决策对该项目至关重要。这些决策旨在制定并实现可衡量的目标，以减少对地球的影响，并为当地社区的长寿和福祉提供有活力的项目。

这些可持续发展工作的重点包括在所有主要设施上安装光伏板、大面积的绿色屋顶景观以及遍布整个区域的庞大电动充电站网络。智慧城市措施包括智能楼宇和汽车管理系统、Wi-Fi热点、室内定位系统和移动应用程序，以方便区内设施信息预订和路线指引。

启德体育园预计将于2025年初正式开放，是为2025年在大湾区举办的中国第十五届全运会提供赛事场地的体育场馆之一。

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