Le robot industriel de nouvelle génération de Yaskawa Electric, doté d'IA et d'autonomie, utilise Wind River Linux

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River ® , leader mondial dans le domaine des logiciels pour systèmes intelligents critiques, annonce aujourd'hui que Wind River Linux est utilisé par Yaskawa Electric Corporation, l'un des principaux fabricants de servomoteurs, d'entraînements à courant alternatif et de robots industriels, pour développer son nouveau produit, MOTOMAN NEXT.

MOTOMAN NEXT est capable de s'adapter de manière autonome à l'environnement et peut émettre des jugements grâce à des capacités d'IA avancées. Le nouveau robot de Yaskawa est équipé de NVIDIA® Jetson Orin™ et de Wind River Linux pour atteindre d'autres niveaux d'intelligence et d'autonomie. Il peut gérer des tâches difficiles dans des environnements non structurés, ce qui permet d'introduire l'automatisation dans de nouveaux domaines d'application considérés auparavant difficiles à automatiser en raison du besoin de capacités de perception et de jugement à l'échelle humaine.

« L'IA ouvre de nouvelles voies passionnantes. Nous sommes heureux de soutenir la nouvelle génération de robots utilisant l'IA produite par un leader du secteur tel que Yaskawa, en association avec Wind River Linux et NVIDIA Jetson », a déclaré Amit Ronen, Chief Customer Officer de Wind River. « Avec Yaskawa et NVIDIA, nous donnons la possibilité aux équipes d'innover rapidement en matière d'apprentissage automatique et d'IA pour fournir des systèmes plus intelligents ».

MOTOMAN NEXT peut réaliser des tâches en fonction de son appréciation des changements dans l'environnement et de l'état du système, notamment la prise en compte d'autres robots et de périphériques. Il peut effectuer des tâches qui nécessitaient auparavant des compétences humaines en matière de reconnaissance et de jugement, telles que la navigation sur un chemin optimal pour éviter les obstacles ou le tri et la mise en boîte d'articles de couleur et de forme différentes, ainsi que des tâches comportant de nombreuses variables et des éléments incertains. Wind River Linux est utilisé dans l'unité de contrôle autonome MOTOMAN NEXT, qui fonctionne sur NVIDIA Jetson Orin.

En tant que plateforme pour les applications d'IA de pointe, embarquées et robotiques, NVIDIA Jetson fournit un logiciel évolutif, une pile d'IA moderne, des packages ROS prêts à la production et des flux de travail d'IA spécifiques à l'application. Il peut partager des logiciels d'IA et des workflows cloud-natifs tout en fournissant les performances économes en énergie nécessaires pour construire des machines autonomes définies par logiciel et des solutions révolutionnaires d'IA de pointe. L'association de Wind River Linux et de la plateforme NVIDIA Jetson permet de créer des applications d'IA avancées.

Au titre de plateforme Linux la plus avancée du secteur des systèmes embarqués,1 Wind River Linux permet aux équipes de développer, déployer et exploiter des solutions embarquées robustes, fiables et sécurisées fonctionnant sur un système d'exploitation Linux, spécialement conçu à cet effet. Wind River Linux offre un haut niveau de stabilité et de sécurité afin de répondre aux besoins de haute performance des applications critiques. Pour obtenir plus d'informations à propos de Wind River Linux, rendez-vous sur le site suivant www.windriver.com/products/linux.

À propos de Yaskawa Electric

Yaskawa Electric a toujours apporté son soutien aux entreprises leaders tout au long des décennies en devenant « fabricant de MOTEURS », « entreprise d'AUTOMATISATION » et « entreprise de MÉCANATRONIQUE » ; elle s'y est attachée en reposant sur sa philosophie de gestion qui consiste à contribuer au développement de l'entreprise et au bien-être de l'humanité en exerçant ses activités depuis sa création en 1915. Nous proposons le nouveau concept de solution « i³-Mechatronics » pour effectuer des améliorations continues de la productivité des clients en intégrant des produits mécatroniques grâce à l'utilisation de données numériques. Nous renforçons nos activités principales de servomoteurs, de contrôleurs, d'entraînements à courant alternatif et de robots industriels en utilisant pleinement ces technologies principales, et nous faisons évoluer la mécatronique en utilisant des données numériques. Nous réalisons une automatisation industrielle révolutionnaire et contribuons de manière déterminée à la résolution des défis commerciaux de nos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suivant www.yaskawa-global.com.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis plus de 40 ans, l’entreprise innove et fait figure de pionnière en alimentant des milliards d’appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l’expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie, de la médecine et des télécommunications. La société propose un portefeuille complet renforcé par une assistance et des services professionnels mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d’informations, retrouvez Wind River à l’adresse www.windriver.com.

