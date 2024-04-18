NILIT宣布策略性擴張，包括與Shenma在中國建立合資企業

以色列米格達勒埃梅克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NILIT擁有最廣泛的永續尼龍6.6產品線，是全球服裝業高性能尼龍6.6纖維領導者和永續發展領軍企業。該公司宣布與China Pingmei Shenma Group的子公司Shenma Industry Co., Ltd.（以下簡稱「Shenma」）成立新的合資企業。China Pingmei Shenma Group是全球工業尼龍6.6市場的領導者和全球汽車產業的領先供應商。這一新的合作關係代表NILIT在中國的產能大幅擴張，同時也顯示NILIT一直致力於支援全球客戶和品牌的發展。此次擴張的亮點在於多項投資與合作，旨在提高生產能力，為紡織產業提供更多創新解決方案。

NILIT全球總經理Ilan Melamed表示：「我們很高興能在中國與Shenma成立新的綠地合資企業，引進與眾不同的先進技術，為本地市場提供支援。此次合作將生產全拉伸紗(FDY)和空氣變形紗(ATY)中的優質專業產品——前者以其出色的強度和平滑度而著稱，後者則以為紡織品市場提供無與倫比的柔軟度而聞名——並在極具競爭力的成本結構下提供高品質和高性能。這種合作關係將為家用紡織品和汽車產業等對強度、平滑度和耐用性要求極高的終端用途帶來新的商機。」合資企業將在有著中國尼龍城之稱的平頂山市新建一個生產基地。該工廠的建設將符合NILIT嚴格的全面產品永續性(TPS)標準，以實現對環境負責的生產，預計在未來幾年內將達到2萬公噸的生產能力。」

這一策略性合作夥伴關係聚集了NILIT和Shenma這兩家在各自領域享有盛譽的企業的專業知識、資源和網路。該合資企業結合了NILIT在生產和銷售優質服裝用尼龍6.6紗線方面50年的全球經驗，以及Shenma在中國市場的卓越領導地位。Ilan Melamed繼續說道：「我們懷著對卓越和創新的共同承諾，已準備好利用我們的集體優勢來進軍新的市場，並在整個中國擴大我們的能力。」雙方於4月18日在上海舉行了合資協議簽字儀式。China Pingmei Shenma Group董事長李毛先生和NILIT Group董事長Michael Levi先生等雙方領導出席了簽字儀式。

這一合作模式展現了此類聯盟的互惠互利，包括市場准入、監管事務處理和競爭優勢，突顯了由NILIT亞洲區總經理Shay Kastoriano領導的NILIT團隊在中國的市場領導力，以及Shenma作為中國強大的本地合作夥伴的地位。

此外，為滿足市場對NILIT頂級產品日益增長的需求，以及履行對創新和永續發展的承諾，NILIT還加快了使其位於蘇州工業園區的現有生產基地產能倍增的計畫，Shenma Industrials將成為該生產基地的少數股東。這一策略措施旨在支援全球市場對NILIT產品日益增長的需求，確保滿足客戶對先進、創新和永續材料的需求。

關於NILIT

NILIT擁有50年的卓越歷史，提供最廣泛的優質永續尼龍6.6紗線系列，旨在推動服裝產業向更永續的方向轉變。NILIT在四大洲（北美、南美、歐洲、中東和非洲以及亞洲）均設有生產工廠，致力於創造創新和永續的解決方案，推動紡織產業的發展。

NILIT推出了業界首創的SENSIL® ByNature，該產品使用從垃圾掩埋場回收的廢物中提取的生物氣體製成。SENSIL® BioCare採用特殊技術，經證實有助於減少紡織廢物在海水和垃圾掩埋場中的持久性。SENSIL® EcoCare採用回收尼龍製作，提高了循環性和生命週期評估效能。SENSIL® WaterCare採用內建式色料，可節省傳統濕法染色過程中高達100%的用水量。此外，整個SENSIL®產品組合都是根據NILIT的全面產品永續性標準生產的。這些對環境負責的紗線為設計師提供了所需的美觀、環保的高性能面料，使他們能夠設計出符合消費者需求的服裝系列。

關於Shenma

Shenma是全球尼龍6.6工業紗線產業的領先企業，擁有雄厚的尼龍6.6原料基礎，為其工業紗線生產提供了堅實的保障。因此，其出色的工業紗線生產能力廣為人知。Shenma是全球汽車產業的領先供應商，其安全氣囊和輪胎簾子線等關鍵組件贏得了眾多領先汽車品牌的信賴。

透過與這些汽車品牌的深度合作，Shenma收穫了國際聲譽。這些合作關係顯示，Shenma能夠滿足General Motors、Ford、Toyota和Volkswagen等頂尖製造商所要求的嚴格品質和安全標準。這些合作夥伴關係不僅彰顯了Shenma對尼龍6.6供應鏈的承諾，也顯示了其對合作夥伴和客戶的堅定承諾。

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