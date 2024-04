Kai Tak Sports Park Limited et ASM Global lancent le compte à rebours précédant l'inauguration du plus grand complexe sportif de l'histoire.

PLAY BALL – Kai Tak Sports Park, the largest and most ambitious sports-development and entertainment district in the world, is being managed by ASM Global. (Photo: Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong, ASM Global et Kai Tak Sports Park Limited (KTSPL) – filiale de New World Development – dans le cadre d'une stratégie pluriannuelle, ont annoncé une période de tests en fin d'hiver pour Kai Tak, marquant l'aboutissement d'un projet record de près d'une décennie de 4 milliards de dollars, créant le premier complexe de sports, de loisirs et de divertissements au monde.

ASM Global, en tant qu'opérateur principal, est présent à Hong Kong depuis plus de cinq ans, soutenant la conception, la programmation et la construction de Kai Tak Sports Park, qui comprend de nombreuses installations de pointe parmi les plus avancées au monde, et se prépare maintenant aux activités de préouverture en vue du dévoilement officiel de 2025.

Le projet comprendra un stade principal d'une capacité de 50 000 places sur le thème « Perle d'Orient » comme inspiration de conception, doté d'un toit rétractable et d'une surface de terrain flexible pouvant accueillir une variété d'événements par tous les temps, y compris des événements sportifs importants, des concerts et des événements MICE ; une arène sportive intérieure d'une capacité de 10 000 places répondant aux normes des principaux tournois internationaux pour plusieurs activités sportives dont le basketball, le tennis, la gymnastique, les spectacles familiaux et d’autres événements liés au divertissement ; un terrain de sport en plein air d'une capacité de 5 000 spectateurs, ouvert au public, pour accueillir les journées sportives des écoles, les rencontres athlétiques, les matchs de football et de rugby locaux ainsi que les séances d'entraînement des équipes et des athlètes ; et un complexe de loisirs en plein air.

Le président et directeur général d'ASM Global, Ron Bension, a déclaré : « ASM Global développe et construit des lieux spectaculaires et des districts de divertissement extraordinaires partout dans le monde ; mais rien ne se compare à l'échelle, à l'envergure et à l'innovation de pointe de Kai Tak »

Le site de Hong Kong fait partie du réseau d'ASM Global comprenant plus de 400 lieux dans le monde entier. L'entreprise travaille avec les principaux districts, avec les principaux lieux culturels et de divertissement, ainsi qu'avec des projets dans le monde entier, notamment Darling Harbour à Sydney, OVO Arena Wembley à Londres, l'AO Arena à Manchester et Desert Diamond en Arizona.

Les responsables ont déclaré que le grand développement fixera la norme pour les complexes sportifs polyvalents dans le monde entier, intégrant les installations sportives les plus avancées avec des espaces commerciaux, de bien-être et de loisirs communautaires pour créer une oasis urbaine pour les 7,4 millions de personnes de la communauté locale et des millions de visiteurs venus d’autres pays.

Lorsque KTSPL s'est vu confier la conception, la construction et l'exploitation du parc des sports de Kai Tak, elle a constitué une équipe de projet hors pair composée d'experts étrangers et locaux en conception ; ventes au détail et marketing ; construction dirigée par Hip Hing ; et d’ASM Global pour la gestion de projet, les ventes haut de gamme et la programmation.

Le quartier est conçu autour de la Kai Tak Sports Avenue, unique en son genre. Cette voie piétonne intérieure et extérieure commence à Station Square et transporte les gens à travers le gigantesque site.

Le complexe comprendra des restaurants, des boutiques, des pistes de jogging, un centre de santé et de bien-être, ainsi qu'un centre de bowling de niveau international avec 40 pistes pouvant accueillir des tournois internationaux et un mur d'escalade sur Sports Avenue.

Les décisions prises par ASM Global et KTSPL en matière de conception écologique de pointe sont essentielles pour le projet. Elles visent à fixer et à atteindre des objectifs mesurables afin de minimiser les risques pour la planète et de promouvoir des programmes dynamiques pour la longévité et le bien-être de la communauté locale.

L'accent de ces efforts de durabilité comprend l'intégration de panneaux photovoltaïques sur toutes les principales installations, des toits verts étendus et un vaste réseau de stations de recharge électrique dans tout le quartier. Les initiatives de ville intelligente comprennent un système de gestion intelligent des bâtiments et des voitures, des hotspots Wi-Fi, un système de positionnement intérieur et des applications mobiles pour faciliter l’acquisition d’informations sur le quartier, la réservation des installations et l'orientation.

Kai Tak Sports Park devrait ouvrir officiellement au début de l’année 2025 et est l’un des sites sportifs qui organisera des événements relatifs aux 15e Jeux nationaux de Chine 2025 qui se tiendront dans la région de Greater Bay.

