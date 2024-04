Kai Tak Sports Park Limited e ASM Global iniciam a contagem regressiva para a inauguração do maior empreendimento desportivo da história do mundo

PLAY BALL – Kai Tak Sports Park, the largest and most ambitious sports-development and entertainment district in the world, is being managed by ASM Global. (Photo: Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--O Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a ASM Global e a Kai Tak Sports Park Limited (KTSPL) - uma subsidiária da New World Development -, como parte de uma estratégia plurianual, anunciaram um período de testes no final do inverno para o Kai Tak, marcando o ponto culminante de um projeto recorde de quase uma década, no valor de US$ 4 bilhões, criando o principal complexo de esportes, recreação e entretenimento do planeta.

A ASM Global, como operadora principal, está em Hong Kong há mais de cinco anos apoiando o projeto, a programação e a construção do Kai Tak Sports Park, que conta com muitos dos locais mais avançados do mundo, e agora está se preparando para as atividades de pré-abertura antes da inauguração formal em 2025.

O projeto incluirá um estádio principal com capacidade para 50.000 pessoas, com o tema "Pérola do Oriente" como inspiração para o design e com um teto retrátil e uma superfície de campo flexível que pode sediar uma grande variedade de eventos em qualquer clima, incluindo grandes eventos esportivos, shows e eventos de encontros, turismo de incentivo, conferências e exibições (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions, MICE); uma arena esportiva coberta com capacidade para 10.000 pessoas que atende ao padrão dos principais torneios internacionais para uma ampla variedade de esportes, incluindo basquete, tênis, ginástica, shows familiares e outros eventos de entretenimento; um campo esportivo aberto ao público com capacidade para 5.000 espectadores para sediar dias de esportes escolares, encontros esportivos, jogos locais de futebol e rúgbi, bem como sessões de treinamento de equipes e atletas; e um complexo de recreação ao ar livre.

O presidente e CEO da ASM Global, Ron Bension, disse: "A ASM Global desenvolve e constrói locais espetaculares e distritos de entretenimento extraordinários em todo o mundo, mas nada se compara à escala, ao escopo e à inovação de última geração do Kai Tak".

O local de Hong Kong faz parte da rede da ASM Global de mais de 400 locais de eventos em todo o mundo. A empresa trabalha com os principais distritos, locais e projetos culturais e de entretenimento em todo o mundo, incluindo Darling Harbour em Sydney, OVO Arena Wembley em Londres, AO Arena em Manchester e Desert Diamond no Arizona.

As autoridades disseram que o desenvolvimento expansivo estabelecerá o padrão de referência para as áreas esportivas multiuso em todo o mundo, integrando as instalações esportivas mais avançadas com espaços de varejo, bem-estar e lazer comunitário para criar um oásis urbano para a comunidade local de 7,4 milhões de habitantes e milhões de visitantes estrangeiros.

A KTSPL, quando recebeu o contrato para o projeto, construção e operação do Kai Tak Sports Park, montou uma equipe de projeto incomparável, composta por especialistas locais e estrangeiros em design, vendas de varejo e marketing, construção liderada por Hip Hing e ASM Global para gerenciamento de projetos, vendas premium e programação.

O recinto foi projetado em torno da exclusiva Kai Tak Sports Avenue. Essa calçada interior e exterior para pedestres começa na Station Square e transporta as pessoas por todo o imenso local.

Em todo o complexo haverá restaurantes, lojas de varejo, trilhas para corrida, um centro de saúde e bem-estar, bem como um centro de boliche de padrão internacional com 40 pistas adequadas para sediar torneios internacionais e uma parede de escalada na Sports Avenue.

As decisões de design ambientalmente conscientes e de última geração da ASM Global e da KTSPL são essenciais para o projeto, com o objetivo de definir e atingir metas mensuráveis para reduzir os impactos no planeta e defender programas dinâmicos para a longevidade e o bem-estar da comunidade local.

O foco desses esforços de sustentabilidade inclui a integração de painéis fotovoltaicos em todas as principais instalações, extensos telhados verdes e uma ampla rede de estações de recarga elétrica em toda a área. As iniciativas de cidade inteligente incluem um sistema inteligente de gerenciamento de edifícios e carros, pontos de acesso Wi-Fi, um sistema de posicionamento interno e aplicativos móveis para facilitar a reserva de informações sobre as instalações e a orientação do distrito.

Espera-se que o Kai Tak Sports Park seja formalmente inaugurado no início de 2025, sendo uma das instalações esportivas que oferecerá eventos para os 15o Jogos Nacionais da China de 2025, que serão sediados na Greater Bay Area.

