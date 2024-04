NILIT anuncia expansões estratégicas, incluindo joint venture com Shenma na China

MIGDAL HAEMEK, Israel--(BUSINESS WIRE)--NILIT, líder mundial em fibras de Nylon 6.6 de alto desempenho para o setor de vestuário e líder em sustentabilidade, possuindo a mais ampla linha de produtos sustentáveis de Nylon 6.6, está anunciando uma nova joint venture com a Shenma Industry Co., Ltd. como Shenma), uma subsidiária do China Pingmei Shenma Group, líder mundial no mercado industrial de Nylon 6.6 e líder de fornecimento à indústria automotiva em todo o mundo. Esta nova parceria representa uma expansão significativa da capacidade de produção na China, demonstrando também o compromisso contínuo da NILIT em dar suporte ao crescimento de clientes e marcas internacionais. Esta expansão é destacada por múltiplos investimentos e cooperação concebidos para aprimorar as capacidades de produção e oferecer soluções mais inovadoras à indústria têxtil.

"Temos o prazer de divulgar esta nova joint venture 'greenfield' na China com a Shenma para introduzir tecnologias diferenciadas de última geração e atender ao mercado local", disse Ilan Melamed, Diretor Geral Global da NILIT. "Esta cooperação visa produzir produtos especializados de alta qualidade em Fios Totalmente Trefilados (FDY), conhecidos por sua excelente resistência e suavidade, e Fios Texturizados ao Ar (ATY), conhecidos por propiciar suavidade incomparável ao mercado têxtil, proporcionando qualidade e desempenho, todos dentro de uma estrutura de custos altamente competitiva. Esta parceria irá abrir novas oportunidades em aplicações finais, como têxteis domésticos e indústria automotiva, onde resistência, suavidade e durabilidade são essenciais.” A joint venture irá incluir uma nova unidade de produção em Pingdingshan, a China Nylon City. A instalação será construída para atender às rigorosas normas de Sustentabilidade Total do Produto (TPS) da NILIT para produção ambientalmente responsável, tendo expectativa de atingir uma capacidade de produção de 20.000 toneladas nos próximos anos.

Esta parceria estratégica reúne a experiência, os recursos e as redes da NILIT e da Shenma, ambas empresas renomadas em seus respectivos campos. Esta joint venture combina os 50 anos de experiência mundial da NILIT em produzir e comercializar fios de Nylon 6.6 de alta qualidade para vestuário e a excelência de liderança da Shenma no mercado chinês. "Com um compromisso compartilhado com a excelência e a inovação, estamos preparados para aproveitar nossos pontos fortes em comum para penetrar em novos mercados e ampliar nossas capacidades em toda a China", continuou Ilan Melamed. O contrato de joint venture foi assinado em cerimônia em Xangai, em 18 de abril com a presença de líderes de ambos os partidos, incluindo o Sr. Li Mao, Presidente do China Pingmei Shenma Group, e o Sr. Michael Levi, Presidente do NILIT Group.

Este modelo de cooperação mostra os benefícios mútuos de tais alianças, incluindo acesso ao mercado, navegação regulatória e vantagem competitiva, com ênfase à liderança de mercado da equipe NILIT na China conduzida por Shay Kastoriano, Diretor Geral da NILIT Ásia, e Shenma como um forte parceiro local na China.

Além disto, em resposta à crescente busca de produtos de ponta da NILIT e ao compromisso com a inovação e a sustentabilidade, a NILIT também vem acelerando seus planos para duplicar a capacidade de produção nas unidades fabris existentes da NILIT localizadas em Suzhou SIP, onde a Shenma Industrials será uma acionista minoritária. Este movimento estratégico tem por fim respaldar a crescente demanda do mercado internacional por produtos da NILIT, garantindo que sejam satisfeitas as necessidades dos clientes por materiais avançados, inovadores e sustentáveis.

Sobre a NILIT

Ao celebrar 50 anos de excelência, a NILIT oferece a mais ampla coleção de fios sustentáveis de alta qualidade de Nylon 6.6, elaborados para potencializar a mudança do setor de vestuário a uma posição mais sustentável. Com fábricas em 4 continentes (América do Norte, América do Sul, EMEA e Ásia), a NILIT se dedica a criar soluções inovadoras e sustentáveis para o avanço da indústria têxtil.

A NILIT lançou o primeiro SENSIL ® ByNature industrial produzido com biogás proveniente de resíduos de aterros recuperados. O SENSIL ® BioCare é aperfeiçoado com uma tecnologia especial comprovada para ajudar a reduzir a persistência de resíduos têxteis na água do mar e em aterros sanitários. O SENSIL ® EcoCare, produzido com náilon reciclado, aprimora a circularidade e LCA. O SENSIL ® WaterCare com cor integrada economiza até 100% da água utilizada no processo tradicional de tingimento úmido. Além disto, todo o portfólio de produtos SENSIL ® é fabricado segundo os critérios de Sustentabilidade Total de Produtos da NILIT. Estes fios responsáveis oferecem aos designers tecidos de desempenho belos e ambientalmente corretos necessários para criar coleções de vestuário que atendam às demandas dos consumidores.

Sobre a Shenma

Como empresa líder no setor internacional de fios industriais de Nylon 6.6, a Shenma possui uma enorme base de matéria-prima de Nylon 6.6, que proporciona uma sólida garantia para sua produção de fios industriais. Portanto, sua excelente capacidade de produção de fios industriais é bem conhecida. É um fornecedor líder na indústria automotiva mundial, conquistando a confiança de muitas marcas de automóveis líderes com seus componentes principais, como airbags e encordoamentos de aço para pneus.

Através da profunda cooperação com estas marcas automotivas, a reputação da Shenma foi destacada a nível internacional. Estas parcerias demonstram que a Shenma está apta a cumprir as rígidas normas de qualidade e segurança exigidas pelos principais fabricantes, como General Motors, Ford, Toyota e Volkswagen. Estas relações de parceria não apenas destacam o compromisso da Shenma com a cadeia de fornecimento do Nylon 6.6, mas também demonstram o profundo compromisso da Shenma com parceiros e clientes.

