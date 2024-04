LTIMindtree colabora com a Vodafone para oferecer soluções conectadas e inteligentes de IoT e Indústria X.0

MUNIQUE E MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, colaborou com a Vodafone, líder global em Internet das Coisas (IoT) gerida, com mais de 175 milhões de conexões em todo o mundo, apoiando uma vasta gama de aplicações de negócios críticas. Graças a esta parceria, a LTIMindtree oferecerá soluções de IoT conectadas e inteligentes, alimentadas pela sua plataforma Insight NXT (iNXT) e pela Conectividade IoT gerida da Vodafone, que ativarão a Indústria X.0 e a transformação digital em vários setores verticais.

A unidade de negócios iNXT da LTIMindtree aporta componentes técnicos e funcionais e, juntamente com as soluções de conectividade IoT gerida da Vodafone, fornecerá soluções para desafios de negócios complexos. Ao recorrer ao melhor ecossistema de parceiros da categoria, a LTIMindtree capacitará os clientes a maximizarem seus esforços na aceleração de receitas graças a novos modelos de negócios, eficiência de custos e sustentabilidade, aproveitando a Smart IoT e a Indústria X.0. A LTIMindtree, habilitada pela Vodafone, fornecerá soluções que oferecem recursos avançados em IA, aprendizado de máquina, manutenção preditiva, gêmeo digital, visibilidade da cadeia de suprimentos, sustentabilidade, gestão de energia, segurança do trabalhador, sensorização de ativos, realidade aumentada e treinamento em realidade virtual.

Gemma Barsby, chefe de IoT no Reino Unido, Vodafone, declarou: “Nossa parceria com a LTIMindtree significa que a Vodafone pode apoiar a entrega em tempo real de serviços IoT geridos aos seus clientes e capacitá-los a gerar eficiência de custos e maior produtividade. Como fornecedor global de IoT, esperamos colaborar com a LTIMindtree para ampliar mutuamente a nossa quota de mercado no domínio da Indústria 4.0 e da Transformação Digital.”

Graças a esta parceria, a LTIMindtree irá conceber soluções de ponta a ponta altamente escaláveis, aproveitando a capacidade de IoT, Metaverso, Inteligência Artificial e Aprendizagem Automática e fornecer ecossistemas e resultados seguros e conectados através da rede “Conectividade IoT Gerida” da Vodafone.

Monish Mishra, diretora de negócios - iNXT, LTIMindtree, declarou: "Na atual economia altamente distribuída, porém interdependente, a inovação contínua e o acesso a ecossistemas conectados para oferecer experiências imersivas são vitais para o crescimento e a diferenciação. Estamos entusiasmados em colaborar com a Vodafone e melhorar nossa proposta na Indústria X.0 e na transformação Digital Industrial. Mantemos o nosso compromisso de trabalhar com clientes de todos os setores do Reino Unido e da Europa e conduzi-los ao futuro, mais rapidamente.”

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite às empresas de todos os setores reimaginarem modelos de negócios, acelerarem a inovação e maximizarem o crescimento por meio de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Alimentada por mais de 82.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – combina as forças aclamadas pelo setor da antiga Larsen and Toubro Infotech e da Mindtree para solucionar os desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para obter mais informações, visite https://www.ltimindtree.com/.

