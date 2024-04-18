LTIMindtree與Vodafone合作提供互聯、智慧物聯網和工業X.0解決方案

慕尼黑和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球技術諮詢和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]已與Vodafone達成合作，後者是全球物聯網(IoT)代管領域的領導者，在全球擁有超過1.75億處連接，支援各種業務關鍵型應用。透過此次合作，LTIMindtree將提供由其Insight NXT平台(iNXT)和Vodafone物聯網代管連接服務所支援的互聯和智慧物聯網解決方案，從而在多個垂直領域推動工業X.0和數位化轉型。

LTIMindtree的iNXT業務部門帶來了技術和功能組件，它們與Vodafone的物聯網代管連接解決方案相結合，將提供解決複雜業務挑戰的解決方案。借助一流的合作夥伴生態系統，LTIMindtree將透過更新的業務模式、成本效率和永續性，利用智慧物聯網和工業X.0，協助客戶充分提高收入。由Vodafone支援的LTIMindtree將提供解決方案，在人工智慧、機器學習、預測性維護、數位分身、供應鏈可視性、永續發展、能源管理、工人安全、資產感測器化、擴增實境和虛擬實境培訓等方面提供先進功能。

Vodafone英國物聯網主管Gemma Barsby表示：「我們與LTIMindtree的合作表示，Vodafone可以支援向客戶即時交付物聯網代管服務，並協助他們提高成本效率和生產力。身為全球物聯網供應商，我們期待與LTIMindtree合作，共同擴大我們在工業4.0和數位化轉型領域的市場佔有率。」

透過此次合作，LTIMindtree將利用物聯網、元宇宙、人工智慧和機器學習的力量，設計高度可擴展的端對端解決方案，並透過Vodafone的「物聯網代管連接」網路提供安全、互聯的生態系統和成果。

LTIMindtree iNXT商務長Monish Mishra表示：「在如今高度分散式但又相互依存的經濟中，持續創新和接取互聯生態系統以提供身臨其境的體驗，對於成長和差異化至關重要。我們很高興能與Vodafone合作，強化我們在工業X.0和工業數位化轉型方面的價值主張。我們將繼續致力於與英國和歐洲各行各業的客戶合作，讓他們更快地走向未來。」

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree是一家全球科技顧問服務和數位解決方案公司，其使命是幫助各行各業的企業借重數位科技，重新構想商業模式、加速創新，並盡量擴大成長。LTIMindtree身為700多個客戶的數位轉型合作夥伴，涉足領域廣大並擁有大量技術專長，力求在這個日漸融合的世界中推動競爭差異化、出色的客戶體驗和卓越的經營成果。隸屬Larsen & Toubro Group的LTIMindtree由遍佈30多個國家的超過8.2萬名傑出企業專才提供技術支援，結合了昔日 Larsen and Toubro Infotech和Mindtree在解決最複雜的商業挑戰和實現大規模轉型時的業界公認優勢。如需進一步資料，請造訪 https://www.ltimindtree.com/.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。