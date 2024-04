JLR sceglie Alkegen per ottenere protezione termica avanzata per i propri sistemi a batteria di nuova generazione

IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Alkegen, un’azienda che produce materiali speciali altamente performanti, pioniere di soluzioni innovative per il settore delle batterie, oggi ha annunciato che JLR ha selezionato la nuova gamma di prodotti di propagazione antitermica Alkegen per ottenere la protezione termica più avanzata per i veicoli elettrici di nuova generazione JLR.

La nuova linea di prodotti introduce una gamma di soluzioni flessibili all’avanguardia che forniscono vari livelli di protezione della batteria. La loro versatilità consente di integrarli in una varietà di applicazioni, dimostrandone l’adattabilità a diversi modelli di veicoli elettrici.

“Siamo estremamente lieti di avere stretto questa partnership con JLR per appoggiare la sua ambiziosa strategia Reimagine e i nostri obiettivi condivisi per creare un mondo più sostenibile”, commenta Gaetan Borgers, Presidente gruppo batterie Alkegen. “Guardiamo con fiducia all’opportunità di collaborare sia con JLR che con i suoi fornitori di vario livello per fornire protezione termica superiore e flessibilità ineguagliata ai suoi prodotti”.

Alkegen svolgerà un ruolo essenziale a supporto del processo di progettazione di JLR e nell’assistenza alla selezione dei materiali per la gestione della propagazione antitermica nel pacco batteria. La produzione della nuova linea di sistemi inizierà immediatamente, in linea con la tempistica per l’integrazione nei futuri programmi di JLR riguardanti i veicoli elettrici.

Alkegen fornisce da decenni soluzioni per la gestione termica, la sostenibilità e la sicurezza dei guidatori a importanti produttori di apparecchiature originali (OEM) nel settore automotive e continua a sviluppare un ampio portafoglio di tecnologie dei materiali per le batterie al fine di migliorare la sicurezza del pacco batteria al litio mentre aiuta a prolungare la durata delle batterie e ridurre il tempo di carica. Per saperne di più sulle innovazioni recenti di Alkegen nel settore delle batterie per veicoli elettrici visitare www.alkegen.com/battery.

Per maggiori informazioni su Alkegen visitare www.alkegen.com.

Informazioni su Alkegen

Alkegen crea materiali speciali altamente performanti utilizzati in applicazioni all’avanguardia – veicoli elettrici, immagazzinamento di energia, filtraggio, protezione antincendio, coibentazione contro alte temperature e molte altre ancora. Adottando un approccio integrato verticalmente alla sua vasta gamma di piattaforme tecnologiche, Alkegen si impegna per conseguire efficienza energetica, riduzione dell’inquinamento e maggiore sicurezza delle persone, strutture e apparecchiature. La nostra mission generale consiste nell’aiutare il mondo a respirare meglio, vivere in modo più ecologico e svilupparsi in modo migliore che mai. Alkegen gestisce oltre 60 impianti di produzione in 12 paesi del mondo nei quali conta più di 7.500 dipendenti. Per ulteriori informazioni visitare www.alkegen.com.

