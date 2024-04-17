Kai Tak Sports Park Limited和ASM Global為有史以來全球最大的運動發展專案的揭幕開始倒數計時活動

PLAY BALL——啟德運動園是全世界最大、最雄心勃勃的運動發展和娛樂區，由ASM Global負責管理。（照片：美國商業資訊）

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為一項多年策略的一部分，香港特別行政區政府、ASM Global和New World Development旗下子公司Kai Tak Sports Park Limited (KTSPL)宣布，啟德運動園將於今年冬末進行測試，這代表耗資40億美元、歷時近十年的創紀錄專案圓滿完成，將創造出全世界首屈一指的運動、休閒和娛樂綜合體。

ASM Global作為主要營運商，已在香港展開了五年多的工作，為啟德運動園的設計、規劃和建設提供支援。該公園擁有許多世界上最先進的一流場館，目前正在為2025年正式揭幕前的開幕前活動做準備。

該專案將包括一個可容納5萬人的主體育場，以「東方明珠」主題為設計靈感，擁有可伸縮的屋頂和靈活的場地，可在任何天氣條件下舉辦各種活動，如大型運動賽事、音樂會和會獎旅遊(MICE)活動；一個可容納1萬人的室內體育館，符合大型國際賽事的標準，可舉辦各種運動活動，包括籃球、網球、體操、家庭表演和其他娛樂活動；一個可容納5000名觀眾、對公眾開放的運動場，可舉辦學校運動會、田徑運動會、本地足球和美式足球比賽以及球隊和運動員訓練課程；以及室外休閒綜合體。

ASM Global總裁兼執行長Ron Bension表示：「ASM Global在世界各地開發和建造了多個壯觀的場館和非凡的娛樂區，但沒有任何一個能與啟德運動園的規模、範圍和最先進的創新技術相媲美。」

香港場館是ASM Global全球400多個場館網路的一部分。該公司與世界各地的主要文化及娛樂區域、場館和專案合作，包括雪梨的達令港、倫敦的OVO Arena Wembley、曼徹斯特的AO Arena和亞利桑那州的Desert Diamond。

官員們表示，這個規模宏大的開發專案將為全球多功能運動區域樹立標竿，將最先進的運動設施與零售、健康和社群休閒空間融為一體，為740萬當地居民和數百萬海外遊客打造一個城市綠洲。

KTSPL在獲得啟德運動園的設計、建造、施工和營運合約後，組建了一支無與倫比的專案團隊，其中包括海外和本地的設計、零售銷售和行銷專家；由Hip Hing主導的施工團隊；以及負責專案管理、頂級銷售和專案策畫的ASM Global團隊。

該區域圍繞獨一無二的啟德運動大道設計。這條室內外步行道以車站廣場為起點，將人們完全帶入這個巨大的場地。

整個綜合區將設有餐廳、零售店、慢跑小道、健康中心，以及一個擁有40條球道、適合舉辦國際賽事的國際標準保齡球中心和運動大道上的攀岩牆。

ASM Global和KTSPL最先進的環保設計決策對該專案至關重要。這些決策旨在制定並實現可衡量的目標，以減少對地球的影響，並為當地社群的長壽和福祉提供有活力的專案。

這些永續發展工作的重點包括在所有主要設施上安裝太陽能光電板、大面積的綠色屋頂景觀以及遍佈整個區域的龐大電動充電站網路。智慧城市措施包括智慧樓宇和汽車管理系統、Wi-Fi熱點、室內定位系統和行動應用程式，以方便區內設施資訊預訂和路線指引。

啟德運動園可望於2025年初正式開放，是為2025年在大灣區舉辦的中國第十五屆全運會提供賽事場地的體育場館之一。

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