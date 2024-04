Dave & Buster’s International consolida sua presença na região APAC

Antonio Bautista, Chief International Development Officer of Dave & Buster’s and Paul Manuud, President of The Bistro Group (Photo: Business Wire)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Dave & Buster's Entertainment, Inc., o destino final para alimentos, bebidas e entretenimento, tem o prazer de anunciar o seu mais recente acordo de franquia que promove o desenvolvimento da marca na APAC. A Dave & Buster’s finalizou um acordo para abrir cinco novos estabelecimentos nas Filipinas, elevando a contagem de lojas de desenvolvimento internacional para 38.

Antonio Bautista, diretor de desenvolvimento internacional da Dave & Buster’s, declarou: " Estamos muito felizes em anunciar nossa expansão para as Filipinas, estabelecendo outro marco significativo em nossa estratégia de crescimento global. Nossa parceria com o The Bistro Group nas Filipinas está em conformidade com nossa missão de oferecer experiências excepcionais de "Comer, Beber, Jogar e Assistir" a um público mais amplo. A reputação do The Bistro Group como formador de opinião no setor de alimentos e bebidas no sudeste da Ásia e além, os coloca como um parceiro ideal para a apresentação de nossa marca ao mercado filipino".

Paul Manuud, presidente do The Bistro Group, comentou: " Ficamos impressionados com a oferta holística da Dave & Buster’s no setor de hospitalidade, onde os hóspedes podem comer, beber, jogar e assistir programas esportivos em um único local. É um conceito muito bom, que poderia ser pioneiro nas Filipinas, estando pronto para ser o primeiro desse tipo no cenário local de alimentos e bebidas”. Expressando entusiasmo pela parceria, continuou: " Entrar no setor de 'entretenimento' com uma marca renomada é um desenvolvimento empolgante para nós. Esta colaboração aprimora o nosso portfólio, que nos permitirá oferecer experiências gastronômicas e de entretenimento incomparáveis nas Filipinas".

A Dave & Buster's implementou várias iniciativas estratégicas para garantir uma expansão global bem-sucedida, incluindo uma área personalizável adaptada para atender às necessidades específicas do mercado e a localização de ofertas de menu com alta adequação regional para atender às preferências e gostos locais. Também apresentaram um modelo proprietário de preço dinâmico para oferecer opções de preços flexíveis, lançaram programas de marketing global que são demograficamente agnósticos, mas executáveis localmente, e implementaram uma estratégia e pacotes de diversão exclusivos para se diferenciarem no mercado.

A Dave & Buster's também está entusiasmada por oferecer uma programação noturna e de entretenimento localizada aos clientes e apresentar experiências imersivas para aumentar o engajamento dos clientes no competitivo espaço de socialização. Com estas iniciativas, a Dave & Buster's está confiante de que poderá oferecer uma experiência excepcional aos seus clientes globais.

Sobre a Dave & Buster’s

Fundada em 1982 e com sede em Coppell, Texas, a Dave & Buster's Entertainment, Inc., é a proprietária e operadora de 223 estabelecimentos na América do Norte, que oferecem experiência de entretenimento e gastronômicas de alta qualidade aos nossos clientes com duas marcas distintas: Dave & Buster's e Main Event. A empresa conta com 164 estabelecimentos da marca Dave & Buster's em 42 estados, no Porto Rico e Canadá, e oferece aos seus clientes a oportunidade de "Comer, Beber, Jogar e Assistir", tudo em um único local. Cada estabelecimento oferece um menu completo de entradas e aperitivos, uma seleção completa de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e uma extensa variedade de atrações de entretenimento, que incluem jogar games e assistir programas de esportes ao vivo, além de outros eventos televisionados. A empresa também opera 59 lojas da marca Main Event em 20 estados do país e oferece jogos de boliche de última geração, laser tag, centenas de jogos do tipo arcade e realidade virtual, tornando-o o lugar ideal para famílias se conectarem e criarem memórias. Para mais informações sobre cada marca, visite daveandbusters.com.

Sobre o The Bistro Group:

Fundado em 1994, o The Bistro Group é uma das cadeias de restaurante mais progressistas, que popularizaram o conceito de jantar casual com a entrada do TGI Fridays no país há quase 30 anos. O seu sucesso levou ao lançamento de outras marcas de classe mundial, como a Italianni’s, Denny’s, Buffalo Wild Wings, Texas Roadhouse, Randy’s Donuts e Hard Rock Café, entre outras, assim como conceitos asiáticos como o Watami, Modern Shang, Bulgogi Brothers e Fish & Co. A empresa é proprietária e opera a Bistronomia, uma coleção de restaurantes butique espanhóis/mediterrâneos, Las Flores, Rambla, Tomatito, BCN by Las Flores e Rumba. O TBG Elite, do premiado chef executivo corporativo, Josh Boutwood, também faz parte do seu portfólio. Seus principais restaurantes, que se destacam por seus ingredientes de qualidade, sazonalidade e métodos de cozimento exclusivos, são o Helm, The Test Kitchen, Savage e Ember. O The Bistro Group é motivado por uma filosofia que se concentra nas pessoas, que são o alicerce do seu sucesso. A paixão e o comprometimento impulsionam suas operações… em cada restaurante, em cada prato e em cada serviço prestado com generosa hospitalidade.

Para conceitos de restaurantes e mais informações sobre o The Bistro Group, visite https://www.bistro.com.ph/.

