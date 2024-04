Dave & Buster’s International consolide sa présence dans la région APAC

Antonio Bautista, Chief International Development Officer of Dave & Buster’s and Paul Manuud, President of The Bistro Group (Photo: Business Wire)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Dave & Buster's Entertainment, Inc., l'adresse incontournable pour la restauration, les sorties et le divertissement, a le plaisir d'annoncer son dernier accord de franchise pour le développement des marques dans la région APAC. Dave & Buster’s a signé un accord pour ouvrir cinq nouveaux établissements aux Philippines, portant ainsi à 38 le nombre d'établissements de développement international.

Antonio Bautista, Chief International Development Officer, Dave & Buster’s, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer notre expansion aux Philippines, marquant une nouvelle étape importante dans notre stratégie de croissance mondiale. Notre partenariat avec The Bistro Group aux Philippines s’inscrit dans notre mission de fournir des expériences exceptionnelles « Eat, Drink, Play and Watch » à un public plus large. La renommée de The Bistro Group en tant que chef de file dans l’industrie de la restauration et des sorties en Asie du Sud-Est et au-delà en fait un partenaire idéal pour introduire notre marque sur le marché philippin. »

Paul Manuud, président, The Bistro Group, souligne : « Nous avons été impressionnés par l’offre holistique de Dave & Buster’s qui permet à ses clients de manger, boire, jouer et regarder des événements sportifs dans un seul endroit. C’est un très bon concept qui pourrait bien s'imposer aux Philippines et qui est sur le point d’être le premier du genre dans l'écosystème local de la restauration et des boissons », exprimant son enthousiasme au sujet de ce partenariat. Et de poursuivre : « Entrer dans le secteur du divertissement avec une marque renommée est un développement passionnant pour nous. Cette collaboration renforce notre portefeuille, ce qui nous permet d’offrir des expériences de restauration et de divertissement inégalées aux Philippines. »

Dave & Buster's a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques pour assurer son expansion mondiale, y compris une présence personnalisable adaptée aux besoins spécifiques du marché et la localisation des offres de menus avec une touche régionale prononcée afin de répondre aux préférences et aux goûts locaux. La société a également lancé un modèle de tarification dynamique exclusif pour offrir des options flexibles, élaboré des programmes de marketing mondiaux qui sont démographiquement neutres tout en restant exécutables localement, et déployé une stratégie de divertissement et des offres groupées dans l'optique de se démarquer de ses concurrents.

Dave & Buster's a également le plaisir de proposer des divertissements localisés et des programmes de fin de soirée et de lancer des expériences immersives pour approfondir l’engagement client dans le domaine concurrentiel des sorties entre amis. Grâce à ces initiatives, Dave & Buster's est convaincu de pouvoir proposer une expérience exceptionnelle à sa clientèle mondiale.

À propos de Dave & Buster’s

Créé en 1982 et basé à Coppell, au Texas, Dave & Buster's Entertainment, Inc. est le propriétaire et exploitant de 223 sites en Amérique du Nord qui offrent des expériences de divertissement et de restauration de haute qualité par le biais de deux marques distinctes : Dave & Buster’s et Main Event. La société compte 164 établissements Dave & Buster’s dans 42 États, à Porto Rico et au Canada avec la devise « Eat Drink Play & Watch », le tout sous un même toit. Chaque établissement propose un menu complet d’entrées et d’apéritifs, une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées, et un large éventail de divertissements avec des jeux, des rencontres sportives en direct et d’autres événements télévisés. La société exploite également 59 enseignes Main Event dans 20 États à travers le pays, avec des bowlings premium, des laser games, des centaines de jeux d’arcade et de réalité virtuelle, ce qui en fait l’endroit idéal pour permettre aux familles de se retrouver pour des moments inoubliables. Pour plus d’informations sur chaque enseigne, rendez-vous sur daveandbusters.com.

À propos de The Bistro Group

Créé en 1994, The Bistro Group est l’une des chaînes de restaurants les plus avant-gardistes aux Philippines qui a popularisé le concept de casual dining avec l’arrivée de TGIFridays dans le pays il y a près de 30 ans. Son succès a conduit au lancement d’autres marques de classe mondiale telles qu'Italianni’s, Denny’s, Buffalo Wild Wings, Texas Roadhouse, Randy’s Donuts et Hard Rock Café, entre autres, ainsi que des concepts asiatiques tels que Watami, Modern Shang, Bulgogi Brothers and Fish & Co. La société possède et exploite Bistronomia, une collection de restaurants espagnols/méditerranéens, Las Flores, Rambla, Tomatito, BCN by Las Flores et Rumba. TBG Elite fait également partie de son portefeuille, sous la direction de Josh Boutwood, chef primé. Mis en valeur par des ingrédients de qualité, la saisonnalité et des méthodes de cuisson uniques, Helm, The Test Kitchen, Savage et Ember sont ses restaurants premium. The Bistro Group est animé par une philosophie axée sur les personnes, l’épine dorsale de son succès. La passion et l’engagement propulsent ses opérations... dans chaque restaurant, derrière chaque plat et avec chaque service rendu avec une hospitalité généreuse.

Pour les concepts de restaurant et pour plus d'informations à propos de The Bistro Group, rendez-vous sur https://www.bistro.com.ph/.

