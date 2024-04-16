Dave & Buster's International 深耕在亞太地區的業務

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Dave & Buster's Entertainment, Inc. 是餐飲和娛樂的最佳去處，為了進一步拓展亞太地區的品牌發展，日前很高興地宣布最新的加盟協議。Dave & Buster's 已經敲定了菲律賓五家新店的展店協議，國際店面發展的數量也一舉增加到 38 家。

Dave & Buster's 國際開發長 Antonio Bautista 表示：「我們很興奮在此宣布公司已將業務擴展到菲律賓，這是我們在全球發展策略上再一次重要的里程碑。與菲律賓 The Bistro Group 的合作符合公司的宗旨，也就是為更多人提供優質「吃、喝、玩、看」的體驗。Bistro Group 為東南亞及其他地區餐飲業的潮流先鋒，也是將我們的品牌引入菲律賓市場的理想合作夥伴。」

The Bistro Group 總裁 Paul Manuud 表示「Dave & Buster’s 在餐旅業提供的一條龍服務，為我們留下了深刻的印象，客人得以在同一個地方吃、喝、玩、看體育節目。這是一個非常好的概念，在菲律賓獨具開創性，並有望成為當地餐飲業的首創」，表達了對合作夥伴關係的熱情後，他繼續說道，「與知名品牌一起進入『餐飲娛樂』領域，對我們來說是很讓很振奮的發展。這次合作壯大了我們的產品組合，讓我們能夠在菲律賓提供無與倫比的餐飲和娛樂服務。」

Dave & Buster's 為了確保在全球順利拓展，施行了數項全新策略，其中包括為了滿足特定市場需求而量身製訂的自訂足跡服務，以及為了滿足當地偏好和口味並引起共鳴的本土化菜單。另外還引進了專利動態定價模式，提供靈活度十足的定價選擇，推行與人口統計學無關但可於當地執行的全球行銷計畫，並推出獨一無二的娛樂策略和方案，準備在市場上脫穎而出。

Dave & Buster's 也很榮幸能為客戶提供本地化的娛樂和深夜節目，並引進沉浸式體驗，在競爭激烈的社交領域深化客戶的參與度。透過各項計畫，Dave & Buster's 相信他們將為全球客戶帶來優質且不同凡響的體驗。

關於Dave & Buster’s

Dave & Buster's Entertainment Inc. 成立於 1982 年，總部位於德州科佩爾，在北美共有 223 家店面，並以 Dave & Buster's 和 Main Event 兩個不同的品牌為客人提供一流的娛樂和餐飲服務。公司在 42 個州、波多黎各和加拿大共擁有 164 家 Dave&Buster 品牌商店，為顧客提供「吃喝玩看」的服務。每家店面都提供完整的主菜和開胃菜菜單、完整的酒精和非酒精飲料選擇，以及玩遊戲和觀看現場體育賽事與其他電視轉播活動為主的各項娛樂活動。公司在全國 20 個州也經營了 59 家Main Event 品牌商店，並提供最先進的保齡球、雷射槍戰、數百種遊樂場街機和虛擬實境遊戲，成為家人交流和留下美好回憶的最佳去處。如欲瞭解更多詳細資訊，請造訪 daveandbusters.com。

關於 The Bistro Group：

The Bistro Group 成立於 1994 年，是菲律賓最前衛的連鎖餐廳之一，大約 30 年前隨著 TGIFridays 打進菲律賓市場而開創休閒餐飲概念。它的成功催生了其他世界頂級品牌，例如 Italianni's、Denny's、Buffalo Wild Wings、Texas Roadhouse、Randy's Donuts 和 Hard Rock Café 等，還有 Watami、Modern Shang、Bulgogi Brothers 和 Fish & Co 等亞洲概念餐飲。該公司擁有並經營 Bistronomia，還有一系列精品西班牙/地中海餐廳，Las Flores、Rambla、Tomatito、BCN by Las Flores 和 Rumba。TBG Elite 也是其系列餐廳的一部分，由屢獲殊榮的企業行政總廚 Josh Boutwood 管理。旗下首屈一指的餐廳以 Helm、The Test Kitchen、Savage 和 Ember 最為獨特，以優質食材、季節性和獨特的烹飪方法為餐廳特色。Bistro Group 以人為本的理念，這也是公司成功的基礎。熱情和對大眾的承諾，推動著公司的運作…… 每家餐廳、每道菜以及每項服務的背後，都抱持著慷慨款待的信念。

如欲瞭解有關 The Bistro Group 的餐廳概念和更多資訊，請造訪 https://www.bistro.com.ph/。

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